Falck holder jobmesse for podere

Roskilde - 01. oktober 2021 kl. 04:08 Kontakt redaktionen

Den 9. oktober lukker alle private udbyderes teststeder. Derfor tager Falck nu initiativ til at afholde jobmesser i de tre regioner, hvor virksomheden har stået for kviktest.

I Region Sjælland er der jobmesse på Roskilde Rådhus mandag den 11. oktober fra klokken 15 til 18, og derudover er der jobmesser i Aalborg og Aarhus. Jobmessen i Roskilde sker i samarbejde med udvalgte jobcentre i regionen.

Falck har tidligere indgået et samarbejde med Danske SOSU-skoler med henblik på at hjælpe podere med interesse for det sundhedsfaglige arbejde videre til en sundhedsfaglig uddannelse. Nu gælder det virksomhederne.

- Vores podere har ydet en kæmpe indsats under pandemien og bidraget til at løse en vigtig samfundsopgave. Det skylder vi dem stor tak for. Og derfor vil vi også gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem videre og sammen med virksomhederne vise, hvilke jobmuligheder der er, siger Jørgen Mieritz, direktør i Falck Ambulance Danmark, i en pressemeddelelse.

Til jobmessen i Aalborg den 6. oktober er der indtil videre 200 tilmeldt podere. Og forventningen er, at opbakning vil være tilsvarende stor til jobmesserne i både Aarhus og Roskilde.

Salling Group er en af de virksomheder, der deltager på jobmessen i Aalborg og desuden også vil være til stede i Aarhus og Roskilde.

-I Salling Group vægter vi i høj grad værdier som ansvarlighed, empati og ønsket om at hjælpe, hvor der er behov, og det er netop de egenskaber, vi ser hos de mennesker, der har valgt jobbet som poder til i en tid, hvor det at arbejde i frontlinjen har indebåret en risiko. Vi glæder os derfor til at deltage på jobmessen i Aalborg og efterfølgende at kunne byde velkommen til en række nye dygtige kollegaer i virksomheden, siger Susanne Leire, Senior HR Partner, Group Diversity fra Salling Group.