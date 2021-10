Se billedserie Mandag var der jobmesse i Roskilde for de nu tidligere podere i Region Sjælland. Foto: Falck

Falck hjælper podere til job og uddannelse

Roskilde - 12. oktober 2021 kl. 17:11 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Flere tusind danskere har gennem coronaperioden været beskæftiget som podere i landets testcentre, men lørdag var det slut, da centrene her senest skulle lukke ned.

Hos Falck har man besluttet, at man vil forsøge at hjælpe poderne godt på vej mod deres videre færd, og mandag eftermiddag blev der således holdt job- og uddannelsesmesse på Roskilde Rådhus.

Her kunne de mellem 200 og 300, der kiggede forbi, mødes med både en række virksomheder og uddannelsesinstitutioner for forhåbentlig at få taget et godt afsæt til fremtiden.

- Vi håber at få nogle folk i job, og vi håber at støtte de virksomheder, vi både lokalt og i medierne har kunnet se, mangler arbejdskraft. Så er det også god personalepleje, og vi håber, at man går herfra med den følelse, at vi har været nogle fornuftige og gode arbejdsgivere, der også har hjulpet én videre, siger Mikael Kokseby, der er projektchef for testindsatsen i Region Sjælland for Falck.

Stor efterspørgsel Der er selvfølgelig ingen garanti for, at jobmessen også kaster et job af sig, men de deltagende virksomheder kom alle til bordet med ledige stillinger, fortæller Mikael Kokseby.

- De virksomheder, som er repræsenteret, har reelle job og muligheder med. Og vi står med folk, der har behov for en ansættelse eller et job, så det er et rigtig fint match. Det er selvfølgelig det, vi primært håber at få ud af det - at få så mange i arbejde som muligt og så mange i uddannelse, hvis vi kan hjælpe med det, siger han.

Flere af aktørerne på jobmessen var service- og detailvirksomheder, og det er der en god grund til.

- Man kan jo sige, at Falck i forbindelse med testindsatsen har været og er en servicevirksomhed, der har ydet den her service. På den måde er det meget naturligt, at dem, vi rammer, også er service- og detailhandelvirksomheder. Men man skal også tænke over, at det er i service- og detailhandlen, at den store efterspørgsel på arbejdskraft er lige nu, og det er selvfølgelig også noget, der er gået i tråd med dem, vi har kontaktet, siger han.

Ann Mikkelsen, poder, og Mikael Kokseby, projektchef i Falck for testindsatsen i Region Sjælland, deltog i jobmessen. Foto: Lasse Petersen

Arbejde med mennesker Olivia Danmark har tidligere deltaget på en lignende messe for tidligere podere i København og var også repræsenteret i Roskilde. For virksomhederne kan jobmesserne også fungere som et stærkt udstillingsvindue.

- Lige nu er der relativt stor mangel på både faglærte og ufaglærte i vores branche som handicaphjælpere. Så vi håber, at vi kan få nogle kandidater, som er interesserede i at komme ind i den her branche, og få dem til at få øjnene op for, at man også kan blive handicaphjælper, siger Joy Thy, som er regionsleder i Olivia Danmark.

Netop podernes erfaring kan komme dem til gode i brancher, hvor man har med mennesker at gøre, lyder det.

- Alle de her podere er i en branche, hvor de konstant skaber relationer til mennesker, og det gør man også som handicaphjælper, så vi håber rigtig meget at kunne få nogle af de medarbejdere, der er blevet ledige nu. Det vigtigste for os er i virkeligheden også, at hvis ikke vi får nogle kandidater, som vi kan sende direkte ud i arbejde nu, så har vi i hvert fald fået spredt budskabet, og så kan det være, at der bliver snakket lidt mere om, at man kan have et rigtig dejligt job hos os - både som ufaglært og faglært, siger Joy Thy.

Optimistiske podere Over 1000 ansatte har Falck under krisen haft engageret i forbindelse med testindsatsen. En af disse er Ann Mikkelsen, som har erfaring fra blandt andet den grafiske branche og som ledelse i detail. Hun er glad for messens fokus på både job og uddannelse.

- Det giver rigtig god mening, at der både er virksomheder og uddannelser, for demografien spænder bredt. Der er rigtig mange unge podere, som er klar til at komme videre i en uddannelsesretning. Der er også folk, der har fået nye erfaringer gennem deres poder-job, som gør, at de også kan bruge det videre i en uddannelse. Så det er et rigtig fint setup, siger hun.

Ann Mikkelsen beskriver perioden som poder som »sjov og lærerig«, og hun fornemmer, at poderne generelt er klar til at tage deres næste skridt og udnytte de muligheder, de tilbydes gennem jobmessen.

- Folk er positive, klar og optimistiske, fortæller hun.

