Man kan stå i lang kø til de såkaldte kviktest flere steder i regionen. Falck opfordrer til, at man tjekker falck.dk inden man kører af sted til test. Foto: Lars Kimer

Falck har ansat 140 nye covid-testere i regionen i denne uge

Roskilde - 28. marts 2021 kl. 06:56 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

De fleste har prøvet at stå i en time-lang kø for at få foretaget en »kvik« test. Og ifølge Falck gør virksomheden alt for at følge med, men forrige søndag var dog svær at redde.

- Sidste søndag var speciel. Rigtig mange skulle have deres børn tilbage i skole, og det betød, at vi oplevede et helt ekstraordinært pres søndag eftermiddag, hvor alle åbenbart mente, at det var en god ide at blive testet. Vi lavede dobbelt så mange test den søndag, som på et gennemsnitsdøgn, siger kommunikationsdirektør i Falck Lisbeth Nedergaard.

Hun fortæller, at Falck faktisk havde opmandet med alt, hvad de havde af personale på deres 168 testcentre i de tre regioner, hvor de står for kviktest.

Mange nye medarbejdere

Det stigende behov for at få foretaget kviktest førte til, at Falck alene i Region Sjælland i sidste uge holdt jobsamtaler og ansatte 140 nye testere, som alle er startet på job i denne uge.

- Vi prøver at tilpasse os. Men vores erfaring er, at specielt søndag eftermiddag og mandag morgen er tidspunkter, hvor der er lange køer. Vi har rigeligt med kapacitet til at lave alle de test, vi skal, men det er svært, når folk klumper sig sammen på specifikke tidspunkter, siger Lisbeth Nedergaard.

Tjek falck.dk

Falck opfordrer derfor til, at man går på falck.dk og tjekker ventetiden, hvor man har tænkt sig at køre til for at blive testet.

- Vi opdaterer ventetiden nærmest live, og det kunne jo være, at der var et center tæt på, som havde langt kortere ventetid end der, hvor man havde planlagt at køre til.

Når talen falder på, om der kan oprettes flere testcentre for at få spredt folk lidt ud, så er svaret, at det ikke er Falcks beslutning.

- Vi får at vide fra regionerne, hvor der skal åbnes testcentre, og så gør vi det, siger Lisbeth Nedergaard.