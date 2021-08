Fakta om det ny plejehjem

Den samlede pris på byggeriet kommer til at runde 300 millioner kroner, hvoraf størstedelen er boligdelen, som er finansieret med lån som almene boliger. Samlet set lød det oprindelige budget på 278 millioner kroner, hvoraf den kommunale udgift var budgetteret til 79 millioner kroner, men på grund af konkursen i Anker Hansen & Co. A/S bliver disse udgifter større. Det endelige beløb kan endnu ikke gøres op, men havner formentlig i omegnen af 20 millioner kroner. Merudgifterne kommer ikke til at berøre beboerne, hvis husleje afhænger af den bolig, de bor i. Som eksempel er den månedlige leje for en plejebolig på 63 kvadratmeter 6820 kroner plus forbrug.