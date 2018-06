Ringparken er blandt de afdelinger i Boligselskabet Sjælland, der får en overhaling. Alene hér bliver der investeret over 400 millioner kroner. Foto: Boligselskabet Sjælland

Færre toværelses efter løft i tre boligområder

Roskilde - 01. juni 2018 kl. 05:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helhedsplaner for Ringparken, Fælledvej-kvarteret og Stougården er kommet et skridt nærmere, efter at byrådet onsdag gav tilsagn om garantier for lån, der samlet løber op i 700 millioner kroner.

Over halvdelen af pengene - lidt over 400 millioner kroner - bliver anvendt i Ringparken. Fælledgården (Fælledvej 11-57) tegner sig sammen med naboafdelingen Korsgården (Fælledvej 1-9, Møllehusvej 37-49 og Parkvej 2-8) sig for lidt over mere end en kvart milliard kroner, mens Stougården i Gundsømagle tegner sig for den sidste »sjat« på 26 millioner kroner.

Helhedsplanerne betyder, at over 100 toværelseslejligheder forsvinder. Det fik Enhedslisten - som det eneste parti - til ikke at bakke op om dem.

