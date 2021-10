Der er en stor flaskehals på at få køre- og teoriprøver. Færdselsstyrelsen har overtaget opgaven med prøverne fra politiet her den 1. oktober, og styrelsen har prioriteret først at få klaret nogle af de mange, som »kun« mangler en køreprøve. Foto: Lars Kimer

Færdselsstyrelsen: Vi har prioriteret køreprøver højest

Roskilde - 22. oktober 2021 kl. 14:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Sjælland: Det står sløjt til med at få en teoriprøve i Roskilde, kunne DAGBLADET i går fortælle om.

Problemet er ingenlunde kun et lokalt problem. Årsagerne skal findes i en lang corona-nedlukning, og at mange sagkyndige afvikler afspadsering, inden de er rykket med over i Færdselsstyrelsen, som har overtaget afviklingen af teori- og køreprøver fra politiet den 1. oktober i år.

Færdselsstyrelsens vicedirektør på kørekortområdet, Brian Paust Nielsen, skriver i en mail til DAGBLADET, at en del af forsinkelsen på teoriprøver skyldes, at styrelsen her til at begynde med har prioriteret at få taget en stor bid af puklen med uafviklede køreprøver.

- Fra start af prøveafviklingen har vi prioriteret at afvikle flere praktiske prøver end teoriprøver, da mange har ventet længe på en praktisk prøve. I takt med, at ventelisten på en praktisk prøve bliver mindre, vil vi øge antallet af teoriprøver, så der kommer bedre balance i udbuddet, siger Brian Paust Nielsen.

Han understreger, at Færdselsstyrelsen allerede fra før, at opgaven med køreprøver og teoriprøver blev flyttet til styrelsen fra politiet, har meldt ud, at den nuværende situation på kørekortområdet har et omfang der gør, at Færdselsstyrelsen først regner med, at der vil være sket væsentlige forbedringer i løbet af et til to år.

- Vi er meget bevidste om, at en tidshorisont på et til to år, er lang tid for kørelærerne og derfor gør vi meget for at informere dem om vores prøveudbudsniveau, samt om vores tiltag på området, der skal komme dem og deres elever til gavn, siger han.

Forventer kortere kø

Færdselsstyrelsen har en forventning om, at ventetiden gradvist vil blive kortere og kortere.

- Vi ser forbedringer allerede i løbet af tre-seks måneder, men puklen af elever og vores maksimale prøvekapacitet, som vi løbende øger, gør, at vi tidligst regner med, at der vil være sket store forbedringer inden for et til to år, siger Brian Paust Nielsen.

Problemerne på kørekortområdet skyldes i høj grad, at der er større efterspørgsel efter prøver, end styrelsen kan imødekomme. Der var allerede før pandemien en ophobning af elever, der ventede på en prøve, og Covid-19 har ikke hjulpet på den situation.

Færdselsstyrelsen bud på en løsning af problemet er, at styrelsen på kort sigt vil optimere og øge prøveudbuddet, og på længere sigt både optimerer og digitaliserer området.

- Vi er godt i gang med at øge prøveudbuddet på både kort sigt og på lang sigt. I uge 41, 10 dage efter vi påbegyndte prøveafviklingen, var vi på niveau med politiets gennemsnitlige prøveniveau, og i november estimerer vi, at vi når et prøveniveau, med mindst 8000 afviklede prøver om ugen i hele landet. Med stor sandsynlighed endda mindst 8500 prøver i en del af ugerne. Vi forventer generelt at kunne øge vores prøvekapacitet med mindst 20 procent fremadrettet i forhold til uge 41, da vi har et hold prøvesagkyndige, der blev færdiguddannede i denne uge, og derudover afslutter vi en stor rekrutteringsrunde af timelønnede prøvesagkyndige, siger Brian Paust Nielsen.