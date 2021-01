Formanden for Domsognets Menighedsråd Anne Rosendeal ser frem mod lysere tider, når domkirken igen kan fyldes med mennesker, efter at corona-epidemien er overstået. (Foto: Thomas Olsen)

Send til din ven. X Artiklen: Færdig med 2020 og - Godt nytår i Domkirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færdig med 2020 og - Godt nytår i Domkirken

Roskilde - 04. januar 2021 kl. 05:11 Kontakt redaktionen

Så fik vi sagt farvel til 2020, et år vi har set frem til at lægge bag os!

2020 begyndte egentlig så festligt i Domsognet - med velkomst til domorganist Bine Bryndorf og den traditionelle nytårskur for medarbejdere og menighedsråd, Lysfest i byen på den sidste fredag i januar og det årlige konfirmandtræf i 3 februardage samtidig med, at diverse udvalg atter tog fat på møder, og det daglige arbejde forløb både i kirken og på kirkegården på den kendte facon.

Som alle andre steder i Danmark ændrede det sig brat, da landet lukkede ned den 11. Marts. Vi lærte alle sammen at vise samfundssind ved at holde afstand, at spritte hænder, at bære mundbind og at være opmærksomme på vore medmenneskers gøren og laden.

Nye begreber som smittetryk og kontakttal blev en del af dagligdagen, og vi lærte, at virtuelle møder kan være nødvendige og alt andet lige er brugbare.

Det var også positivt at opleve, at gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger kunne finde sted trods restriktioner. Og selv om følelsen af fællesskab ved en gudstjeneste med 2 meter mellem deltagerne kan være svær at opnå, så er det som altid dejligt at opleve kirkens smukke rum, den storslåede musik og de gode ord fra præsten. Både påske og jul forløb dog uden mulighed for aktiv deltagelse i kirkens ritualer - men kirkeklokkernes kimen og ringen bar i endnu højere grad bud om evangeliets "frygt ikke".

Nye i menighedsrådet

Året 2020 gav os et nyt menighedsråd med 7 nye medlemmer og 8 "gengangere", 7 kvinder og 8 mænd, som tiltrådte første søndag i advent, men som reelt først tager rigtig fat på arbejdet nu.

Bliver det fysiske eller virtuelle møder, så skal vi nok få klaret opgaverne - vi glæder os alle sammen til at komme i gang. Et af de emner, vi skal have fokus på i dette år, er "frivillige". Der er nedsat et udvalg til at optimere området - vi vil arbejde for at udvide de områder, hvor frivillige kan være med, og på den måde få endnu flere med i arbejdet i Domsognet. Det viser sig nemlig, at det er til stor glæde for alle parter!

Så ville det være dejligt, om vi i løbet af det kommende år kunne få markeret, at det den 9. december var 25 år siden, at Roskilde Domkirke og dens omgivelser blev optaget på UNESCO's liste over umistelig verdensarv.

Domsognets mange aktiviteter og tilbud blev så godt som alle aflyst i 2020, pigekorets tur til Helsinki som Danmarks repræsentant ved et stort korstævne er udskudt til 2021, og drengekorets udlandstur blev konverteret til deres første oplevelsesrige cykeltur på Midtsjælland.

Opfindsomhed og foretagsomhed

Forårets konfirmationer blev flyttet til eftersommeren, som gav mulighed for at forsamles og feste, og præsterne lærte den digitale verden at kende på ny, når "gode ord til opmuntring" blev lagt på Domkirkens Facebook-side, og gudstjenester blev optaget eller streamet.

Kordegnene har flyttet rundt på dåb og bryllupper i en lind strøm, servicemedarbejdere og kirketjenere jonglerer med sprit, mundbind og målebånd, så vi altid lever op til alle de evigt skiftende restriktioner, og ledelsen kæmper en brav kamp for at få alle ender til at nå sammen i en uendelig strøm af ændrede planer.

Det er i øvrigt dejligt at opleve den opfindsomhed og foretagsomhed, der findes blandt medarbejderne. Næppe er en ny restriktion landet, før gode ideer dukker op. Vi følger nøje, meget nøje, restriktionerne, hverken mere eller mindre, men det har naturligvis ofte betydet ændringer i antal deltagere, i korarbejdet, afvikling af nadver, kirkelige handlinger osv.

Lysere tider

På kirkegården kan der arbejdes rimeligt normalt, fordi det er udendørs, men kun med den allermest nødvendige bemanding, mødetider er forskellige og pauser holdes ikke længere på samme tid, men er spredt, så afstand kan holdes i de i en Corona-tid for små lokaler.

Men nu går vi mod lysere tider! Både fordi vi netop har passeret årets korteste dag, og fordi vaccinationerne er i gang. Omend det varer noget, før vi kan vende tilbage til vores tidligere normale liv, så glæder vi os allerede!

Vi ser frem til igen at kunne byde velkommen i en tætpakket kirke med den velkendte nadver ved alterskranken og i Konventhuset til forskellige arrangementer. Og under alle omstændigheder er livet med Corona trods alt lettere, når dagene længes!

Godt nytår!

Anne Rosendal

Fmd for Roskilde Domsogns Menighedsråd