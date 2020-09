Lørdag var politiet stadig massivt til stede i Gundsømagle og omegn, men ønsker ikke at bekræfte, om det havde forbindelse til drabsefterforskningen. Her er det Østrupvej, som er spærret. Foto: Lars Kimer

Fængslet for drabet på Jonas: Tidligere dømt for rambuktyveri

Roskilde - 21. september 2020 kl. 15:42 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand fra Slagelse blev lørdag formiddag varetægtsfængset for drabet på den 31-årige Jonas Drewsen. Varetægtsfængslingen skete ved et grundlovsforhør, der blev holdt for lukkede døre i Retten i Holbæk. Jonas Drewsen blev torsdag aften udsat for et knivoverfald i sit hjem i Stoustrædet i Gundsømagle. Han afgik ved døden på parkeringspladsen tæt ved bopælen.

Politiet afsluttede de tekniske undersøgelser omkring gerningsstedet fredag sidst på formiddagen, men også lørdag var politiet talstærkt til stede i området - uden dog at ville hverken af- eller bekræfte, om det havde relation til drabssagen. Det eneste, politiet ønsker at sige, er efterforskningen kører på fuld damp. Derudover henvises til dørlukningen, som i retten blev begrundet med, at der kunne være medgerningsmænd på fri fod.

Den anholdte blev i januar 2018 idømt fængsel i tre år og 10 måneder for et spektakulært rambuktyveri i Nykøbing Sjælland. Det blev begået 30. juni 2017, hvor en frontlæsser, der var stjålet fra EUC Audebo, blev kørt ind i Danske Banks filial i Algade, hvorfra der blev stjålet en pengeboks. Den 25-årige, som også blev dømt for at være i besiddelse af et oversavet jagtgevær, var hovedmanden bag kuppet, og han var prøveløsladt efter at have afsonet en del af straffen. Han er nu igen bag tremmer, foreløbig fængslet frem til den 15. oktober.

Ifølge Ekstra Bladet var Jonas Drewsens kæreste til stede i hans bolig, da overfaldet skete. Med Jonas Drewsens forældre som kilde skulle kæresten have fortalt, at der kom tre personer til adressen, hvoraf to var maskerede. Allerede fredag opfordrede Midt- og Vestsjællands Politi til, at man henvender sig til politiet, hvis man har konkret viden i sagen.

