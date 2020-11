Se billedserie De overnattende elever på Slagteriskolen skal opleve et stærkere socialt og fagligt fællesskab ved at lave og spise maden sammen. Foto: Jan Partoft

Fællesskab om maden på Slagteriskolen

Roskilde - 04. november 2020 kl. 14:09 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Slagteriskolen (ZBC) på Maglegårdsvej i Roskilde vil nu skabe fællesskab og faglig stolthed ved at samle dem til måltider, mens de er alene væk hjemmefra.

Elevhotellet ved skolen sørger dagligt for kost og logi til 300 elever fra forskellige uddannelser - lige fra aspirerende konditorer og gourmetslagtere til kommende kokke og tjenere.

Trods deres forskellige faglige interesser har de alligevel en fælles interesse i, at der efter en lang skoledag er et lækkert måltid, som man kan dele med et par gode kammerater.

- De bor tæt sammen på vores elevhotel i en hverdag, hvor godt kammeratskab og fællesskab er fundamentet for trivslen og motivation. Derfor er det vigtigt for os at kunne samle eleverne om maden, fortæller Lasse Kruuse, der er konference-centerchef.

- Et godt måltid handler ikke bare om at blive mæt. Det er også et socialt samlingspunkt, der skaber fællesskab om maden, både før, under og efter måltidet, forklarer Judith Kyst, som er direktør i Madkulturen.

Stolt af måltiden

Tanken med madklubberne er dog ikke alene at samle eleverne om at spise, men også at give elever fra fødevareuddannelserne mulighed for at lære mere og blive motiverede.

- Vores ambition med madklubberne er samtidig at integrere fødevareuddannelserne omkring tilblivelsen af det fælles måltid - lige fra dyrkning af de råvarer, som skal bruges, til maling af eget mel og kød fra eget slagteri. På den måde kan vi ikke alene serverer hjemmelavet mad af høj kvalitet, men også giver eleverne en stolthed over deres fag, forklarer Lasse Kruuse.