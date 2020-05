Fællessang på nettet gentages grundlovsdag

Over 1000 deltog, da Alsang i Roskilde sendte live på Facebook på befrielsesaftenen den 4. maj, og det har fået arrangørerne til at gentage successen grundlovsdag, fredag den 5. juni. Det er igen store dele af Roskildes kulturliv, der inviterer til, at man kan synge sammen hver for sig foran skærmene via facebook-siden Alsang i Roskilde mellem klokken 15 og 16.