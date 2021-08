Fælles indsats for bedre hjemmepleje: Se hvor meget en ny social- og sundhedsassistent tjener

Se billedserie Formand Bo Viktor fra FOA-Roskilde, der organiserer de ansatte i hjemmeplejen. (Foto: Jørgen Jørgensen)

Roskilde - 27. august 2021 kl. 11:49 Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune og fagforeningen FOA starter nu en kampagne, hvor målet er at få en bedre hjemmepleje gennem en fælles indsats.

Sådan forklarer borgmester Tomas Breddam og Bo Viktor, der er formand for den lokale afdeling af FOA, der organiserer de ansatte på området.

De ønsker begge, at få flere hjemmeplejere til at udføre arbejdet på dette område. Det skal bl.a. ske ved, at arbejdsmiljøet forbedres, så de ansatte både får større arbejdsglæde samt mindre sygefravær.

Baggrunden er alvorlig nok, fordi der i øjeblikket er betydelige problemer i hjemmehjælpen med stor udskiftning af både menige medarbedjere og ledere, forklarer Bo Viktor.

- Hjemmehjælperne kan risikere at møde på arbejde, og når nogle så er syge, må de andre bare klare nogle flere hjemmebesøg. Den slags kan folk ikke holde til i længden, og så går de også selv ned, fortæller han.

- Derfor har vi brug for flere folk, ekstra ressourcer - og ikke mindst en synlig ledelse, der samtidig kan lytte til og forstå sine medarbejdere.

Arbejdsro og gode rammer

Borgmester Tomas Breddam er godt klar over, at der er problemer indenfor hjemmeplejen. Men efter hans opfattelse handler det ikke kun om at bevilge flere penge, som han i øvrigt ikke har for mange af.

- I de senere år har der i Roskilde Kommune hele tiden været mange ændringer for medarbejderne. Jeg tror, at folk simpelthen har brug for noget arbejdsro, så de bedre kan koncentrere sig om deres opgave.

- Men vi ved, at der skal ske noget i hjemmeplejen. Derfor har byrådet for kort tid siden besluttet, at kommunens direktion må sikre medarbejdere nogle trygge og sikre rammer, så de bedre bliver i stand til at udføre deres opgaver. Vi tror på, at medarbejderne kan lave deres opgaver, hvis de får større indflydelse og føler sig godt tilpas. Det kræver så også en god ledelse på alle niveauer, forklarer han.

Jobbet skal tales op

I den nye rekrutterings-kampagne vil både Kommunen og FOA prøve at 'tale jobbet op' og forklare, hvor vigtigt og nødvendigt det er, at disse opgaver udføres ordentligt.

En uddannelse til SOSU-assistent eller -hjælper hører til de kortvarige uddannelser.

Men det kan være attraktivt for mange, fordi man allerede fra begyndelsen får en løn på over 21.000 kroner om måneden, også under uddannelsen. Det gælder for alle over 18 år. I Roskilde Kommune ligger lønnen for en nyuddannet social- og sundhedsassistent i øjeblikket på 27.142 kroner eksklusiv pension.

Roskildes hjemmepleje beskæftiger i dag flere tusinde ansatte, og behovet bliver ikke mindre i takt med, at den ældre del af befolkningen fortsat vokser.