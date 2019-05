Fors A/S skal stadig have to adresser - en i Holbæk og en i Roskilde, lød beslutningen på generalforsamlingen. Foto: Lars Ahn Pedersen

Fælles forsyningsselskab skal stadig have to adresser

Roskilde - 31. maj 2019 kl. 18:09 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu slået fast, at forsyningsselskabet Fors A/S fortsætter med to adresser - en i Roskilde og en i Holbæk. Det har i nogen tid været klart, at de tre ejerkommuner ikke kunne blive enige om et fælles domicil. Den endelige afklaring kom ved generalforsamlingen i Fors Holding A/S, der blev afviklet på Fors' adresse på Betonvej 12 i Roskilde.

Da forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner blev samlet i Fors pr. 1. januar 2016 var en væsentlig forudsætning ønsket om at opnå synergier i størrelsesordenen 48 millioner kroner om året. I beregningen af potentialet var præmissen, at de administrative funktioner samt visse tekniske funktioner blev samlet på én adresse. Effekten af det blev af PwC beregnet til at være mellem 6,6 og 9,9 millioner kroner årligt.

I det seneste års tid har mulighederne for et samlet domicil været drøftet, uden at ejerkommunerne kunne blive enige. Omkring årsskiftet 2018/2019 sendte de tre borgmestre et samlet brev til bestyrelsesformanden med en redegørelse om, at de »af hensyn til en så decentral opgaveløsning som muligt fortsat ønsker Fors' fysiske tilstedeværelse på mere end lokalisering«.

I marts så der dog ud til at være en åbning for et nyt forsøg på et fælles domicil. Det skete, da Holbæk Kommunalbestyrelse bemyndigede borgmester Christina K. Hansen (S) til at lokalisere et samlet domicil eller alternativt at fastholde den nuværende lokalisering og fordeling af funktioner. Det lykkedes altså ikke at finde frem til én fælles adresse. Derfor vil driftscentret fortsat have adresse på Tåstrup Møllevej 5 i Holbæk, mens ledelse og administration fortsætter på Betonvej 12 i Roskilde.

