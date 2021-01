Se billedserie Venstres gruppeformand i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund.

Send til din ven. X Artiklen: Fælles R-V-udspil: Grønt budget i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fælles R-V-udspil: Grønt budget i Roskilde

Roskilde - 07. januar 2021 kl. 08:57 Kontakt redaktionen

De Radikale og Venstre i Roskilde er gået sammen i et udspil, der skal opprioritere klima indsatsen ved at indføre et grønt budget og regnskab i kommunen. De to partier har stillet forslag til det kommende møde i byrådets centrale økonomiudvalg.

Forslaget skal sikre, at virkningen på miljøområdet af forskellige beslutninger bliver tydelig, så både byrådet og borgere få et bedre grundlag til at vurdere forskellige forslag.

Venstres gruppeformand Jette Tjørnelund siger

- Grøn omstilling kan gå hånd i hånd med en sort bundlinje, hvis vi griber omstillingen rigtigt an. Den grønne omstilling er en bunden opgave for at nå klimamålene til gavn for klimaet, men vi savner et grønt budget, så klimaeffekten er lige så tydelig som den økonomiske effekt, når der træffes beslutninger i kommunen.

- Et grønt budget kan blive et centralt værktøj for dialog med borgere, virksomheder og forskningsinstitutioner for at nå det fælles mål og skabe grobund for flere grønne arbejdspladser i kommunen, mener Jette Tjørnelund.

Nødvendig prioritering

Det radikale medlem af Roskilde Byråd, Jeppe Trolle forklarer:

- Ved sidste budgetforhandling oplevede vi desværre, at et flertal insisterede på at nedprioritere klimaindsatsen af hensyn til den økonomiske bundlinje, på trods af, at det selvfølgeligt er muligt at prioritere begge dele.

- Formålet med dette forslag er derfor at tydeliggøre, at også de grønne klimabudgetter skal balancere. Når vi behandler forslag, eller lægger budget, skal konsekvenserne for den grønne bundlinje selvfølgelig medtages.

- Vi har et udslip, der skal bringes ned til 0 i 2040, så denne opgave kan vi ikke bare skubbe foran os. Den skal prioriteres nu, siger Jeppe Trolle.