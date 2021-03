Skiltningen her bliver ændret senest onsdag morgen. Omkørslen bliver ikke nødvendig, når der bliver skiltet korrekt i krydset, så man kan køre ligeud, selv om der er vejarbejde.

Får styr på skilteskoven i Ringstedgade

Roskilde Kommune har haft fat i entreprenøren, der står for afspærringen og skiltningen i Ringstedgade i forbindelse med ombygningen af vejstrækningen. Entreprenøren har fået besked på at fjerne forbuddet mod at køre igennem fra enden, hvor Jernbanegade og Borgediget støder til Ringstedgade.