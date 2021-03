Får penge til at bekæmpe ensomhed i boligområde

- Jeg er meget glad for, at det lykkes de to boligselskaber og Turning Tables Danmark at få disse penge hjem. For der er desværre behov for dem. Det ser vi tydeligt i Æblehaven, efter at have levet et år med pandemien. Vores ældre føler sig endnu mere isoleret, og de unge lider under denne langvarige venten på at komme i gang med livet. Det tærer på overskuddet og trivslen. Jeg har selv unge mennesker derhjemme, og den langvarige isolation er bestemt ikke god for deres udvikling, siger Nimet Karabulut, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Æblehaven.