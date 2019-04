Den gamle del af Roskilde Badet lukker i seks måneder, fordi loftet i hallen er så ringe, at det skal skiftes. P.t. er der sat net op, så loftpladerne ikke falder ned i hovedet på badegæsterne. Samtidig er det nu sikkert, at den nye svømmehal ikke åbner til jul. Lige nu hedder åbningsmåneden februar 2020. Foto: Roskilde Kommune

Fåmælt S-formand om lukning af svømmehal, DF kalder det et Kinderæg

Roskilde: Det er ikke mange ord, formanden for kultur- og idrætsudvalget putter på nyheden om, at den gamle del af Roskilde Badet skal lukke i seks måneder, og det dermed ikke er muligt at komme i svømmehallen, da åbningen af den nye svømmehal også er udskudt - igen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 25 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her