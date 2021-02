Beboerne i Vibys nye bebyggelser har ikke brug for så mange biler, når de har meget kort afstand til stationen og kroen. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Få p-pladser til nye boliger tæt på Viby Station Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få p-pladser til nye boliger tæt på Viby Station

Roskilde - 18. februar 2021 kl. 13:14 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Nye boliger i Viby, der skal opføres med få hundrede meter til den lokale station, behøver ikke så mange parkerings-pladser, som det ellers er normen i Roskilde Kommune.

Nu bliver der kun 1,2 p-plads pr. bolig, mens normen ellers plejer at være plads til 1,5 bil til en bolig i gennemsnit.

Den beslutning traf et flertal bestående af S, SF, Enhedslisten og Radikale på det seneste møde i Roskilde Byråd med 19 ud af 31 stemmer.

Et mindretal, bestående af Venstre, Konservative, DF og Liberal Alliance, ønskede plads til flere biler og argumenterede bl.a. med, at børne-familier er nødt til at bruge bil for at klare en travl hverdag, når livet ellers fungerer normalt.

Diskussionen drejede sig om to nye boligbyggerier i Skousby-området øst for jernbanen.

Dels to bofællesskaber med plads til godt 80 boliger. Dels en blandet bebyggelse med både parcelhuse, blokke og rækkehuse med 55 nye boliger.

Beboernes ønske

Formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting (S) argumenterede med, at kommende beboere selv havde ønsket denne løsning for at få plads til større grønne områder i deres bebyggelse fremfor asfalt. Han mente, det var fuldt forsvarligt, når der er så kort afstand til stationen, hvor der flere gange i timen er tog til Roskilde og andre steder.

Jeppe Trolle (R) argumenterede for, at mindre bil-kørsel og flere folk til fods eller på cykel er et vigtigt bidrag til den nødvendige grønne omstilling.