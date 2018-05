Se billedserie Roskilde Kommune låner sundhedsplejens lokaler på Hedegårdenes Skole til sit nye sundhedscenter, der har åbent hver tirsdag mellem klokken 14 og 16. Lederen af kommunens sundhedscentre Hanne Orø Jensen (yderst tv) ses her uden for det ny center sammen med sundhedskonsulenterne Stine Hvilsted, Julie Munk Vonsild og Inge Bisgaard. Foto: Thomas Olsen

Få klaret sundhedstjekket og shoppeturen på én gang

Roskilde - 16. maj 2018

Indkøbsturen på Ro's Torv kan nu kombineres med et sundhedstjek efter åbningen af Roskilde Kommunes nye sundhedscenter på Hedegårdenes Skole, der ligger lige over for butikscenteret.

Fremover vil der hver tirsdag mellem klokken 14 og 16 sidde en sundhedskonsulent, som man kan få en snak med, uden at man behøver at have lavet en aftale i forvejen.

- Det er ikke altid, at folk får bestilt lægetid, og for mange er det en proces at nå frem til, at de bør gå til lægen. Tit er det en snak, der skal til for at motivere dem, og hvis først man er kommet i gang med én god tid, er det lettere at komme i gang med noget andet, for eksempel motion eller et rygestopkursus. Vi har flere sundhedstilbud i kommunen, men kan også henvise til andre gode tilbud, siger Hanne Orø Jensen, leder af træning og sundhed i Roskilde Kommune.

Det ny sundhedscenter er blevet til på opfordring af Boligselskabet Sjælland, som kommunen i forvejen samarbejder med i Æblehaven og Rønnebærparken. Her har man gode erfaringer med at have sundhedskonsulenter siddende i beboerhusene, og derfor foreslog boligselskabet, at der blev gjort noget lignende i et andet stort boligområde Hedeboparken.

Men i stedet for at finde et lokale i selve Hedeboparken har kommunen i stedet valgt Hedegårdenes Skole, hvor sundhedsplejens lokaler allerede er indrettet til formålet og ikke koster noget at benytte. Håbet er, at placeringen nær et busstoppested og Ro's Torv også vil tiltrække borgere, som ikke bor i Hedeboparken, selv om det stadig er sidstnævnte, der er den primære målgruppe.

- Vi ved, at tilgængeligheden til sundhedstilbud har betydning. Jo sundere du er, jo længere kan du også rejse, men hvis du har det dårligt, er det vigtigt, at der er nem adgang til tilbuddet, siger Hanne Orø Jensen.