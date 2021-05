Få en rundtur på Solum

Lokalhistoriegruppen Syd for Banen har arrangeret en rundvisning hos Solum på Vestre Hedevej 34 tirsdag 1. juni klokken 10. Virksomheden blev landskendt i efteråret 2020, da en stor bunke kompost selvantændte. Branden var så omfattende, at det tog flere måneder før den var slukket.

Nu kan man ved selvsyn finde ud af, hvad virksomheden egentlig arbejder med ud over have- og parkaffald, når Tina Kofoed Møller viser rundt på pladsen. Grøn energi, recirkulering og genanvendelse er nøgleord, så affald bliver både til gavn og til penge. Solum har planer om at bygge Danmarks største plastsorterings- og genanvendelsesanlæg i samarbejde med tyske ProZero og er på udkig efter en egnet industrigrund.