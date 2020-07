Se billedserie Haldora Haraldsen er en af de elever på FGU Roskilde, som har oplevet alle de udfordringer, den nye uddannelse har haft, men hun føler alligevel, hun har lært noget og har fået gode veninder. Her hilser hun på en af sine lærere. Foto: Lars Ahn Pedersen

FGU-elever fejret for at klare svært skoleår

Roskilde - 03. juli 2020 kl. 16:13 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når rektorer og skoleledere landet over har holdt taler for årets studenter og afgangselever, har de alle som én rost de unge for at have klaret de udfordringer, som coronakrisen og forårets nedlukning gav dem. Men der er en gruppe unge, for hvem hele skoleåret har været én lang udfordring, og det er eleverne på Den Forberedende Grunduddannelse, FGU, som opstod efter en sammenlægning af undervisningstilbud på VUC, EGU og produktionsskolerne.

De fik en mildt sagt kaotisk opstart, ikke mindst i Roskilde, hvor medarbejderne først mødte hinanden en uge før skolestart og måtte begynde i midlertidige lokaler på Roskilde Produktionsskole på Københavnsvej, fordi overtagelsen af hjerneskadecenteret Bomis lokaler på Maglegårdsvej ikke nåede at falde på plads.

- Man søsatte et kludetæppe af uddannelser. Idéen er god nok, men tiden og økomonien har manglet, så det er blevet rigtig synligt, hvad der ikke har virket, og det er gået ud over de unge, siger Kirsten Sørensen, skoleleder på FGU Roskilde.

Gode relationer FGU Roskilde holdt torsdag sin første translokation for at fejre de elever, der er klar til at gå videre og begynde på en ordinær ungdomsuddannelse efter sommerferien. Nogle modtog bevis for »Forberedelseseksamen til HF«, andre har bestået Folkeskolens Afgangseksamen, og så er der dem, som har afsluttet deres forløb på produktionsgrunduddannelsen med en FGU-3 eksamen.

- Hvis rektorerne kunne kalde deres unge for »fantastiske«, så kan jeg slet ikke finde ord for, hvad jeg skal kalde jer, sagde Kirsten Sørensen i sin tale til eleverne og roste dem for deres vedholdenhed.

- Vi har haft et bemærkelsesværdigt lavt frafald, så vi må have lavet et sted, hvor der er rart at være. En af trædestenene i FGU skal være de gode relationer mellem lærere og elever. Vi skal skabe fællesskaber for de unge, siger hun.

Kirsten Sørensen har haft nok at se til som

skoleleder for FGU Roskilde. Foto: Claus Steensbech



Manglede bøger Det med de gode relationer kan Haldora Haraldsen skrive under på. Hun har gået på EGU og skal nu til at læse HF. Hun har været igennem et skoleår, der begyndte med, at eleverne hverken havde bøger eller skemaer, og hvor undervisningen foregik i bagende varme pavilloner.

Først i januar kom der pensum og skema, men netop som der var ved at komme styr på tingene, blev det hele væltet igen af corona. Derfra stod den på hjemmeundervisning til en gruppe af unge, som gik på FGU, fordi de skulle gøres klar til at gå på en ungdomsuddannelse. Der har dog også været lyspunkter for Haldora Haraldsen, som kommer fra Grønland.

- Jeg har fået nogle rigtig gode veninder, som jeg er glad for at have mødt, og så har jeg lært rigtig meget dansk. Men jeg håber, det bliver meget bedre for dem, der skal gå her til næste år, siger hun.

Tæt på Musicon Det samme gør Kirsten Sørensen, som ser frem til, at FGU Roskilde kan flytte til Maglegårdsvej og få sine egne lokaler.

- Vi glæder os til at flytte ud på Bomi. Det giver os mulighed for at slippe produktionsskole-verdenen og VUC og skabe noget nyt, siger skolelederen.

Hun ser også fordele ved placeringen, der ligger nær de andre erhvervsskoler, men mest af alt er hun begejstret for nærheden til Musicon.

- Vi tror på, vi kan skabe noget godt på sigt. Vi får en enormt central beliggenhed i forhold til Musicon og festivalhøjskolen og kan få et miljø med vores eget fablab, lige som de har på de andre skoler, siger Kirsten Sørensen.

FGU Roskilde har 180 elever fordelt på en række forskellige retninger.

