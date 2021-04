FCR's nye formand Rune Tarnø: - Nu tror jeg igen på projektet

Den nye formand for FC Roskilde, advokat Rune Tarnø, har genvundet troen på klubbens fremtid. Men han er også med til at støtte Roskilde KFUM.

Roskilde - 05. april 2021 kl. 08:55 Kontakt redaktionen

Rune Tarnø, som er ny formand for selskabet bag FC Roskilde, har selv været i tvivl, men med den nye gruppe af lokale ejere, er han nu selv med i arbejdet med at sikre Roskilde en plads i dansk divisionsfodbold.

I perioder har den nye formand været i tvivl om projektet med professionel fodbold i domkirkebyen.

Men med det nye lokale ejerskab og fortsatte opbakning fra såvel tidligere som nye sponsorer har Rune Tarnø fået troen tilbage.

- Faktisik er det en kæmpe motivation at opleve den opbakning, vi møder - både blandt sponsorerne, men også bredt rundt om i byen. M

- Men det er jo også en forudsætning, hvis vi skal drive en professionel fodboldklub i en by som Roskilde, at det lokale erhvervsliv støtter op med af sponsorater.

- Når vi i øjeblikket ligger i 2. division, er der ingen tv-penge. Så også derfor støtter bestyrelsen og ejerne ambition om inden for et par år igen at spille i landets næstbedste række - NordicBet Liga.

- Ikke blot sportsligt, men også økonomisk med de tilhørende tv-indtægter vil det give klubben et afgørende løft, siger Rune Tarnø.

I en god spiral

Han er partner i TVC Advokatfirma og den vej rundt sponsor i FC Roskilde gennem otte-ti år.

TVC har gennem årene ydet juridisk assistance til klubben. Hen over jul blev han kontaktet af de erhvervsfolk, som ville overtage klubben, da den tidligere ejer var ved give op.

Rune Tarnø var således med til at få den aftale i hus, der fik FC Roskilde tilbage på lokale hænder. Dernæst blev han spurgt, om han ville træde til som formand for den nye bestyrelse i FC Roskilde.

- Selvfølgelig sagde jeg ja. Jeg kendte ikke alle de nye ejere, men jeg syntes, at de havde et spændende projekt, som jeg godt ville være en del af.

- Med overtagelsen er hullerne i pengekassen lukket, og der er en fornuftig plan for, hvordan driften af klubben kommer i balance. Jeg tror på, at den positive stemning, der nu er om klubben, vil skabe en god spiral, så vi kan tiltrække endnu flere sponsorer.

Vigtigt ungdomsarbejde

- Det er jo helst fantastisk, at vi allerede har solgt så mange sponsorater til lokale virksomheder i en tid, hvor vi hverken kan komme til fodbold på stadion eller mødes fysisk i klubbens erhvervsnetværk.

I bestyrelsen er, foruden de nye ejere, også moderklubben RB06 repræsenteret. Her i starten med de nye ejere mødes bestyrelsen mindst en gang om måneden.

- Vi har en god dialog om det store arbejde, der udføres i RB06, og det betyder meget for bestyrelsen, at vi opretholder denne gode dialog og støtter op om et solidt ungdomsarbejde.

- Det er jo herfra, at talenterne skal komme. Men vi må erkende, at vi her og nu også skal tiltrække spillere udefra for at sikre, at vi i næste sæson stadig kan være med i landets tredjebedste fodboldrække, siger Rune Tarnø.

Også i KFUM

Desuden arbejder FC Roskilde på at gerne genskabe en god kontakt til klubberne i Svogerslev og Himmelev, som i 2004 var med til at etablere FC Roskilde.

Samtidig støttes konkurrenterne i 2. Division ØSt ogås af Tarnøs advokatfirma TVC, der er en del af dens klub 100-

Den nye FCR-formand har selv en god relation til flere af de andre sponsorer i KFUM.

Så han ser det slet ikke som et problem, at flere af de lokale erhvervsvirksomheder bakker op om begge de lokale divisionsklubber.