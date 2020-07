Søren Nielsen var klar til at støtte FC Roskilde, selv om holdet rykker ned i 2. division. - Det nytter ikke noget at stikke halen mellem benene, sagde han. Foto: Jørgen C. Jørgensen

FC Roskilde fans: - Der går mange år før Roskilde igen har et hold i 1. division

Selv om det ikke var det fedeste at møde op og se fodbold i lyset af nedrykningen, var Steen Koutrup Christensen alligevel taget på stadion for at hygge sig og tale med de gamle fans.

- Vi er gået lidt i dvale, sagde formanden og fortalte, at nogle medlemmer hælder til, at fanklubben skal nedlægges, mens andre mener, at man skal støtte Roskilde Boldklub i stedet for.