Se billedserie Mogens Krogh gav FCR det vigtige føringsmål allerede efter et kvarter med et dejligt lusket skud på frispark. Foto: Per Christensen

FC Roskilde-Karlslunde 4-0: Denne gang vandt Goliat

Roskilde - 18. september 2021 kl. 01:51 Af Foto: Per Christensen Kontakt redaktionen

Da FC Roskilde fredag aften i Idrætsparken tog imod gæsterne fra Karlslunde,lignede det en gentagelse af Bibelhistoriens eventyr om David mod Goliat. Bortset fra at denne gang vandt kæmpen altså med 4-0 over den lille modige knægt.

Som kampen skred frem, var hjemmeholdet overlegne i alle spillets faser, og Roskilde fører nu suverænt 3. division efter at have vundet alle sine otte kampe.

At Karlslunde i det hele taget skulle tage turen til den store domkirkeby og spille divisionsfodbold er i sig selv lidt af et eventyr. For kun få år siden spillede holdet fra sovebyen ved Køge Bugt nede i Sjællandsserien, mens FCR dengang var oppe i den næstbedste række 1. division.

Men det går op og ned i fodbold, og gæsterne fra Karlslunde kunne berette om, hvordan det med tålmodigt arbejde efterhånden var lykkedes at samle mange talenter og få et stærkt hold.

Farligt overmod

I sit oplæg til kampen advarede FC Roskildes sportschef Anders Theil imod overmod trods den flyvende start på sæsonen.

- Vi bør naturligvis rykke op i år med vores gode nye hold, men samtidig er det vigtigt, at vi også forstår at forberede os på den langt stærkere modstand, som vi derefter vil møde. Det kan vi bedst gøre ved også nu at yde en koncentreret indsats i 3. Division, understregede han.

Anders Theil havde også respekt for Karlslunde, der efter en svag start nu har præsteret flere gode resultater i 3. Division.

Til aftenens kamp havde en af FCR's store sponsorer sørget for gratis adgang, og det benyttede 650 tilskuere sig af. De fik lov at se god fodbold, efter at man endelig igen kunne rykke ind på Idrætsparkens grønsvær, som kommunen var for længe om at få klar.

Individuel kvalitet

Da spillet gik i gang havde gæsterne fra Karlslunde det første farlige forsøg, men derefter blev FCR-spillernes individuelle kvalitet afgørende.

Første gang blev det demonstreret, da angriberen Mogens Krogh efter 14 minutter, snød gæsternes målmand totalt ved et frispark til venstre for straffesparksfeltet.

Alle ventede et indlæg foran mål, men Krogh kringlede den lavt ind i det nærmeste hjørne, hvor keeperen slet ikke var klar.

Kampen igennem havde FCR mange gode angreb fra fløjene, hvorfra der ofte kom farlige indlæg ind foran gæsternes mål.

I en periode midt i 1. halvleg var Karlslunde ved at komme mere med, men så slog FCR atter til. Monday sprintede til baglinjen i venstre side og leverrede et perfekt indlæg til Sebastian Elvang, der resolut fik sparket bolden ind.

Kun få minutter senere brød Benjamin Lund atter igennem til baglinjen i venstre side og serverede 'en direktør' for Valdemar Schousboe, som var helt fri tæt under mål og ikke svigtede.

Ind i mellem havde Karlslund også deres tilbud, og det havde nok ikke været helt ufortjent, om de i hvert fald havde scoret et mål i 1. halvleg.

Kørte den sikkert hjem

Efter pausen faldt både kvalitet og tempo i kampen, der reelt var afgjort. FCR var interesseret i at køre sejren sikkert hjem uden at bruge alt for mange kræfter, mens Karlslund godt vidste, at slaget var tabt.

Hjemmeholdet pressede på det meste af tiden, men der blev ikke skabt de store chancer. mens Karlslunde forsøgte sig med mere sporadiske modangreb, uden at det blev rigtigt farligt.

Et kvarter før tid fik FCR's angriber Monday, der ellers havde haft en del boldtab og flere gange skudt helt ved siden af målet, endeligt scoret til 4-0. Igen kom et godt oplæg fra fløjen, hvor Mads Julø brød igennem i højre sider og serverede en perfekt aflevering.

På denne fine sensommeraften var der en god stemning i Roskilde Idrætspark, hvor det lokale flertal af tilskuerne glædede sig over et fint resultat og godt spil.

De fleste har indset, at det er sjovere at være med i toppen af 3. Division med et nyt lovende hold - fremfor hele tiden få tæsk i bunden af 1. Division, som det var tilfældet for et par år siden.

tk