Evan Jensen er død 90 år: Farvel til Lejre-høvdingen

I denne periode var han to gange formand for Kommunernes Landsforening, hvor han skiftedes med den socialdemokratiske Aarhus-borgmester Thorkild Simonsen. Sammen gjorde de KL til en meget stærk interesseorganisation, som skiftende finansministre ikke kunne komme uden om.

Hun var ellers lidt sur over, at alle de fraskilte fra Lejre bare flyttede ind til lejligheder i den lokale storby - hvor de i øvrigt også brugte biblioteker og mange andre faciliteter, mens Evan så kunne bryste sig over at have en af landets laveste skatteprocenter.