Eux-elever løb med sejren i Coop-konkurrence

To eux-elever fra Roskilde Handelsskole, Emil Schandorff og Mathias Andersen, har vundet en konkurrence, som Coop og Skolepartner stod for. De to eux'ere udarbejdede en strategi for, hvordan Coop får elever til at søge ind som ledertrainee efter eux. Strategien var en del af en konkurrence, som havde deltagelse af 25 klasser fra forskellige erhvervsskoler rundt om i Danmark, men det var Roskilde Handelsskole, der løb af med sejren.