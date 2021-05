Christian Finne og Astrid Marie Christiansen er kunstnerne bag »Slaves of Euphoria«. Foto: Kenn Thomsen

Euforisk kunstudstilling byder på både lys og mørke

Roskilde - 28. maj 2021 kl. 14:28 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Ord som »glæde« og »skønhed« har de fleste nok et ret fast indtryk af, hvad betyder. Men begreberne kan tolkes på flere måder. Netop analysen af livets skønheder dykker kunstudstillingen »Slaves of Euphoria« snart ned i.

- Jeg tror, vi læste titlen »Slaves of Euphoria« - slaver af eufori - fuldstændigt forskelligt, siger Christian Finne.

Han er en af de to kunstnere bag udstillingen i Palæfløjen i Roskilde, som er blevet til i samarbejde med makkeren Astrid Marie Christiansen. Duoen valgte dog at tage værkerne helt og holdent i hver sin retning.

- Mit handler om det hæslige i at lave kunst, hvor man leder efter de små øjeblikke, der bare lige lykkes, og hvor man får den der belønning, endorfin-suset - og så skal man videre til det næste. Et eller andet sted har man jo billederne inde i hovedet allerede, men i min optik er det meget en byrde at få dem frem, siger Christian Finne.

Astrid Marie Christiansen prøver omvendt at finde frem til rendyrket glæde ved kunsten.

- Jeg har det mere sådan, at man smiler, indtil man er ægte glad. Det er et sammenbidt forsøg på at finde glæde i skønhed, selvom jeg godt ved, at det ikke står så godt til derude, siger hun.

Passer alligevel sammen Christian Finne arbejder primært med tegning, mens Astrid Marie Christiansen gør sig i skulpturelle malerier, hvor rammerne sjældent er ordentlig firkantede.

- Og så arbejder jeg med meget enkle mønstre og strukturer, som er noget, jeg ofte henter fra min hverdag - fra noget sengetøj eller sådan noget, siger hun.

Det var Astrid Marie Christiansen, der helt i begyndelsen inviterede Christian Finne til at være en del af den udstilling, der kan ses i Palæfløjen fra lørdag den 29. maj.

- Dels er jeg meget stor fan af hans kunst, og så gik jeg lidt og ledte efter en undskyldning for at udstille sammen med ham, for jeg synes, at der er noget af vores sprog, som snakker og passer sammen. Og så er vi ekstremt forskellige alligevel. Selvom vi arbejder inden for det samme felt på rigtig mange måder, laver og anskuer vi kunst på meget forskellige måder, siger Astrid Marie Christiansen.

De forskellige anskuelser og stilarter kan også aflæses i det endelig udtryk i »Slaves of Euphoria«.

- Meget konkret er det blevet sådan, at Christians billeder er mørke, og mine er lyse. Jeg vil ikke sige, at de er seriøse, men de er tunge. Selv de små af hans er ret heavy, hvor mine er dessert og lethed, og Christians kunst handler om alting, hvor min handler om nærmest ingenting og bare lige nu og her, fortæller Astrid Marie Christiansen.

Glæde og terapi Astrid Marie Christiansens værker vidner desuden om lette lag maling og en stil, hun selv beskriver som »definitivt feminin« og »grænsende til My Little Pony«. Så glæde skal man nok finde i udstillingen, lyder det.

- Helt konkret er der her en tyngde og en lethed, som er repræsenteret hos os, og det er det, jeg synes, man ser, siger hun.

Samtidig har samfundssituationen haft sat sit præg på udstillingen, medgiver kunstnerne.

- Jeg har i lang tid arbejdet med en anden form for tegning. Helt grundforskningsagtige begreber, hvor tegningen bliver skåret ind til benet. I forbindelse med den her udstilling begyndte der - på grund af manglen på social kontakt, tror jeg - at snige sig de her piktogram-agtige mennesker ind, som stort set alle sammen er sure eller ikke har noget ansigt overhovedet, men bare består af en geometrisk figur. På den måde blev det pludselig meget mere sådan: »Hvad foregik der inde i mig?« siger Christian Finne om refleksionerne over sine værker.

De overvejelser nikker Astrid Marie Christiansen genkendende til.

- Det kan godt være, at kunsten i det hele taget er blevet lidt indadvendt i den her periode. Det ville da give mening, siger hun, inden Christian Finne uddyber.

- Ja, for mig er det blevet enormt terapeutisk. Fordi det denne gang er piktogram-agtige figurer, så tror jeg, det er blevet skåret ind til: »Hvad består folk af?« Glæde og vrede, siger han.

Tilbage i miljøet Roskilde Kunstforening kunne genåbne i april, og kunstnerne selv har da også hungret efter at komme ud i kunstmiljøet igen.

- Hele vores sociale liv bor jo faktisk i de her ferniseringer, fordi vi arbejder alene. Så det er der, vi møder vores kollegaer, og socialt har vi været sat ud af spil på en anden måde. Og så er vi vant til at se på kunst. Det er jo foder. Den første dag, gallerierne åbnede, stod jeg der from fra klokken 10 og var klar, siger Astrid Marie Christiansen.

Er man selv kunstinteresseret og sulten efter nye oplevelser, kan man dermed gøre Astrid Marie Christiansen kunsten efter. Der er nemlig fernisering på »Slaves of Euphoria« lørdag den 29. maj. Det sker i Roskilde Kunstforening Palæfløjen fra klokken 12 til 14. Udstillingen, der kombinerer malerier, skulpturer og installationer, løber derefter til 27. juni.