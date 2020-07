En trompet, en kornet og et flygelhorn blev i april stjålet ved et indbrud i den musikglade by Svogerslev. Mindre end et døgn efter dukkede instrumenterne op i bagagerummet på en bil, som en 24-årig mand fra Chile kørte rundt i, efter han havde begået et indbrud i Helsinge. Foto: Britt Nielsen

Ét medlem mindre i tyvebande der har huseret i Roskilde

Det gjorde den, da en 24-årig chilener blev indhentet af politiet efter at have begået et indbrud i Helsinge. I sig selv var indbruddet lige som så mange andre: Der blev stjålet computerudstyr, en mobiltelefon, en gps, nogle smykker og flere andre ting, som alle blev fundet i den bil, som chileneren kørte i, da han blev anholdt.

Torsdag den 16. april om formiddagen klappede fælden for et medlem af en udenlandsk tyvebande, der har huseret over store dele af Sjælland.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her