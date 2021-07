Når først alarmen lyder på Cecilie Tholanders telefon, så smider hun alt og løber afsted. Fremover kan hun også gribe hjertestarteren. Foto: Kenn Thomsen

Et hjertestop fik Cecilie til at løbe afsted i plysdragt

Roskilde - 03. juli 2021 kl. 09:59 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Cecilie Tholander er fremover ekstra klar, hvis hendes telefon kommer med en alarm, og hun skal hjælpe en person med hjertestop. Cecilie Tholander er nemlig hjerteløber, og nu har hun også sørget for, at der står en hjertestarter på Planetvej i Jyllinge foran hendes og Lars Tholanders hus.

Cecilie Tholander er uddannet laborant og har været hjerteløber i tre år.

- Jeg går meget op i at hjælpe folk. Jeg er også våger, siger Cecilie Tholander.

Som hjerteløber holder Cecilie Tholander sig opdateret via apps og videoer på youtube.com. Hun skal desuden på hjerteløberkursus midt i juli.

De første to et halvt år som hjerteløber var der ikke bud efter Cecilie Tholander, men det ændrede sig i december 2020. Her gik alarmen to gange på tre dage.

Nåede ikke at skifte tøj Den første gang var en aften ved 18.30-tiden, hvor Cecilie Tholander sidder og leger med datteren Sonja, som var to et halvt år på det tidspunkt.

Lars Tholander måtte overtage Sonja, da Cecilie Tholander løb ud af døren.

- Jeg havde sådan en bamseagtig plysdragt på, men det er jo lige meget, når det handler om liv, så løber man bare. Jeg kunne ikke mærke, at jeg var forpustet, før jeg var der, siger Cecilie Tholander, som løb cirka 500 meter til det hus, hvor en person havde hjertestop.

Hun fandt aldrig ud af, om det var en mand eller kvinde, da hun ankom samtidig med ambulancen.

- Jeg spurgte, om de havde brug for hjælp, men det havde de ikke, siger Cecilie Tholander og fortæller, at det regnede ret meget, så hun sagde ja tak til et lift hjem.

Sad i bilen Tre dage senere sad hun i sin bil på vej hjem ved 17-tiden, da alarmen igen lød fra hendes telefon.

- Jeg var lidt før Risø, men takker ja. Jeg får dog besked på, at jeg er for langt væk, så en anden får den. Jeg har senere fået at vide, at det var en kvinde, hvor det viste sig, at hun ikke havde hjertestop, fortæller Cecilie Tholander og forklarer, at der kommer alarm ud til de 20 nærmeste hjerteløbere.

Cecilie Tholander har lavet facebook-gruppe for de lokale hjerteløbere i Jyllinge, så de kan udveksle erfaringer. Der er lige nu 20 medlemmer.

Cecilie Tholander er hjerteløber. Hun prøvede sidste år at blive kaldt afsted to gange på tre dage. Nu har hun gennem et initiativ fra Hjerteforeningen samlet penge ind, så der er blevet sat en hjertestarter op på Planetvej i Jyllinge. Foto: Kenn Thomsen

Donationer via Facebook Det var Lars Tholander, som til et møde hørte, at hvis man samler mindst 15.000 kroner ind eller det, der dækker 15 ruter, i forbindelse med Hjerteforeningens landsindsamling, så kan man få en hjertestarter.

Den greb Cecilie Tholander og gik i gang med at hverve folk til at tage nogle af ruterne.

- Det gik ikke så godt, så jeg spurgte i facebookgruppen »Jyllinge - løst og fast«, om nogen ville være med, siger Cecilie Tholander og fortæller, at så tikkede der donationer ind fra både firmaer og private. Cecilie Tholanders indsamling blev støttet med 10.850 kroner herfra.

Cecilie og Lars Tholander fik til sidst tre andre med ud at gå dør til dør på indsamlingsdagen.

- Det var meget hyggeligt. Jeg synes, at folk var gavmilde, siger Lars Tholander.

- Jeg tror, at det hjalp, at man kunne sætte noget konkret på indsamlingen. Vi samlede i alt 20.245 kroner ind, siger Cecilie Tholander.

Lars Tholander har sørget for flere at de praktiske ting. Han har blandt andet gravet rør ned, så der kunne komme strøm til hjertestarteren. Lars Tholander gik også dør til dør i forbindelse med Hjerteforeningens landsindsamling. Foto: Kenn Thomsen

Koster lidt i strøm Cecilie Tholander har det godt med, at der nu hænger en hjertestarter i hendes have, så hun kan være klar meget hurtigt, hvis alarmen igen lyder.

- Den er sat ud til vejen, så flere kan tage den med, hvis det bliver nødvendigt, siger hun.

Lars Tholander har gravet et trækrør til el-kablerne ned, samt sørget for stolper. En elektriker har været ude for at sætte det hele op. Hjertestarteren er sat til familiens strøm, så det koster dem lidt hvert år at have den stående.

- Men det er lige meget, hvis det kan redde liv, siger Cecilie Tholander og oplyser, at hjertestarteren er blevet registreret, så man kan finde den via hjertestarter-appen.

Cecilie Tholander orienterer sig altid om, hvor der er en hjertestarter, når hun er nogen steder. Hun ved, at der er en hjertestarter i Jyllinge Centret og ved nogle ældreboliger.

- Men eksempelvis i skibskvarteret er der ingen, siger Cecilie Tholander og pointerer, at man håber, man aldrig får brug for hjertestarteren, men den er god at have, hvis det bliver nødvendigt.

