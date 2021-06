Se billedserie Roskilde har meget store cykeltraditioner. Her er der reception på det gamle røde rådhus ved Stændertorvet med daværende borgmester Joy Mogensen. Foto: Jan Partoft

Et ekstra tråd i pedalerne - Cykling ønsker fælles hus

Roskilde - 27. juni 2021 kl. 06:23 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Cykelsporten i Roskilde vil nu træde ekstra hårdt i pedalerne, når klubberne fra fire forskellige discipliner går sammen for at lave fælles klubhus. De er overbevist om, at det vil styrke dem hver især - og ikke mindst tilsammen.

Bag initiativet står Roskilde Cykel Ring med landevejscykling, Roskilde BMX, Roskilde Mountainbike og Roskilde Cykel Motion. Til sammen har de fire klubber over 700 medlemmer, hvoraf de 25 pct. er unge under 18, og denne andel er stadigt voksende.

Cykelsporten i domkirkebyen har meget store traditioner med OL-medaljer til navne som Reno B. Olsen og Hans Henrik Ørsted.

Andre store lokale ryttere var Per Bausager, Junker Jørgensen og den senere kanonfotograf Erling J. Pedersen, der også vandt en række store løb. Eksempelvis hentede Roskilde flere gange DM i 100 km-holdforfølgelse i konkurrence med Verner Blaudzun og Herning.

Med det nye samarbejde håber de fire klubber igen at kunne blande sig for alvor i toppen af danske cykling i de forskellige discipliner.

Et klubmiljø

Hvis og når de får lov til at rykke ind i det tomme hus ved Darup Idrætscenter, der ejes af kommunen, ønsker de her at skabe rammerne om et egentligt klubliv med det vigtige sociale samvær. Det kan være med til at holde bedre på de mange talenter, hvis de ikke skal trampe af sted alene.

Her er også mulighed for at lave et fælles center for styrketræning, så de fire klubber ikke længere skal klare det alene rundt omkring.

I sådan et nyt cykelhus er der ligeledes mulighed for en fælles uddannelse af trænere og ledere, så denne opgave kan blive klaret på et højere niveau.

Ved Darup vil rytterne samtidig være tæt på landevejene, BMX-bane og Mountainbike-terræn, hvor de kan udfolde sig.

Fordele for alle

Ved mødet med Roskilde Avis deltog en repræsentant for hver af de deltagende klubber, og de forklarede, hvorfor de var gået ind i dette initiativ.

Philip Lundsgaard, Roskilde BMX: - Vi kan få mange fordele ud af det her, når vi løser en række nødvendige opgaver i fællesskab, så det kommer til at foregå på et højere niveau.

Carsten Jensen, Roskilde Mountainbike: - Som mountain-bike-ryttere kan få andel i den fælles effekt eller synergi, der kommer ud af det her. Det vil være med til at give vore medlemmer bedre muligheder.

Carsten Nielsen, Roskilde Cykel Ring: - Vi ønsker bl.a. at skabe et godt klubliv, når så mange aktive er sammen. Efter vores mening kan det være med til at holde på flere af de unge talenter, der ellers kan køre sur i det, fordi det jo også er en individuel sport, hvor man er meget alene.

Torben Røssell: Roskilde Cykel Motion: - Som motionsidræt vil det også være fint at være sammen med eliteudøvere, der dyrker konkurrence-sport. Man kan godt forestille sig, at nogle af dem, der må opgive en top-karriere, kan have stort udbytte ved at fortsætte hos os - fremfor helt at holde op.

