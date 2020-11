Et dyk i fortiden

Lokalarkivar Birgitte Skallerup finder forskellige genstande frem, når Ramsø Lokalhistoriske Forening markerer arkivernes dag på Viby Bibliotek lørdag 14. november fra klokken 11 til 14. Tingene, der kommer frem fra skufferne, viser noget om hverdagen dengang Ramsø var et rent bondesamfund. Ud over diverse genstande, som i øvrigt blive brugt i en quiz, kan man se gamle fotografier, der viser landsbyliv og et landskab, der er forskelligt fra dagens. Der er gratis adgang.