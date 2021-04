Se billedserie FCR-angriberen Monday var god til at holde i bolden, selv om han lå meget alene, og med en anelse mere held havde han også scoret. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Et dumt nederlag for FCR - brændte for mange chancer

FC Roskilde led fredag aften et både dumt og ærgerligt nederlag hjemme i 2. Division Øst på 1-0 til topholdet HIK. Vurderet efter spil og chancer i den ganske velspillede kamp kunne hjemmeholdet godt have fået point i dette opgør, men angriberne brændte for mange chancer i løbet af kampen.

Efter dette resultat er Roskildes chancer for at komme med i 1. Division næste sæson nok væk, så nu gælder det om at redde tilværelsen i 2. Division og undgå en nedrykning til Danmarksserien, hvilket stadig ikke er helt udelukket.

400 tilskuere var mødt op i den gamle idrætspark efter genåbningen, og alle blev omhyggeligt kontrolleret for corona-pas. Flere af de gamle fodbold-koryfæer som Finn Bluhme og Jens Olsen var ligeledes på plads, og alle glædede sig over på ny at være til en rigtig fodbold-kamp.

Bedre mentalitet Under optakten talte sportschef Anders Theil om, hvordan den nye træner Michael Jørgensen, som han selv har fundet, har formået at blæse en anderledes mentalitet ind i spillerne ved at arbejde meget med de menneskelige værdier.

- Han har formået at samle spillerne til et hold, og det skal vi nok få glæde af i fremtiden. I øjeblikket er holdet ved at udvikle sig med fight til bedre spil, mente Theil.

Kampens forløb gav også FCR-lederen ret, for spillerne viste god moral og kampvilje helt til slutfløjtet trods modgang undervejs.

Efter tre sejre i de sidste kampe var det bare ikke nok denne gang imod et HIK-hold, der også spillede godt og havde den medgang, som er typisk for et tophold.

På overliggeren Gæsterne var bedst i kampens start og dominerede spillet, mens Roskilde havde svært ved at sætte bare et par afleveringer sammen og hele tiden mistede bolden hurtigt.

Midt i halvlegen kom FCR dog langt bedre med og leverede en række farlige angreb, der godt kunne have givet et mål, mens HIK også havde sine muligheder.

Det bedste tilbud opstod, da to FCR-angribere erobrede bolden og kom alene igennem, men de kunne ikke blive enige om, hvem der skulle afslutte, og så løb det ud i sandet.

Kort før pausen havde Sebastian Elvang endda et forsøg på overliggeren fra en spids vinkel, mens HIK's målmand var på skovtur, og ved pausen havde det ikke været ufortjent med en Roskilde-føring.

Smed bolden væk Straks fra starten af 2. halvleg satte gæsterne sig mere på spillet og havde allerede efter kort tid et hovedstød på stolpen, da FCR-forsvaret var udspillet.

Gæsternes sejrsmål efter 57 minutter var en foræring, da målmand Frederik Vang ville kaste bolden ud til en medspiller, der ikke opfattede situationen.

I stedet røg den lige til en modspiller, og efter et par gode kombinationer kunne Oskar Høybye sparke den ind med et tørt hug fra kanten af straffesparksfeltet.

FCR-spillerne skal dog roses for ikke at give op i denne modgang, og de prøvede efter bedste evne at komme tilbage i kampen, selv om der også var mange lange bolde uden særlig adresse.

Til allersidst fik den flittige angriber Monday en stor mulighed, da indskiftede Valdemar Schousboe headede ham fri. Men desværre for Roskilde ramte bolden overliggeren i stedet for at gå i mål til en ganske fortjent udligning.

