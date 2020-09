Der opstod tumult ved bagelbiksen på Hestetorvet onsdag eftermiddag. Her sad tre mænd og spiste bagels, da en forbipasserende sendte den ene et forkert blik, som satte gang i en heftig ordveksling, der førte både brug af peberspray, stol og knivtrussel med sig. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Et blik udløste tumult med kniv og peberspray Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et blik udløste tumult med kniv og peberspray

Roskilde - 17. september 2020 kl. 11:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forkert blik kan være nok til at sætte sindene i kog. Det skete i ekstrem grad, da seks personer blev anholdt efter tumult på Hestetorvet - ikke sent om aftenen, som man måske skulle tro, men onsdag eftermiddag klokken lidt i to.

Her sad tre mænd ude foran bagelshoppen på torvet og spiste, da to kvinder og en mand kom forbi. Et blik fra den forbipasserende mand startede en kontrovers mellem de to grupper, som endte med, at alle seks blev anholdt af politiet, der mødte talstærkt op.

Afhøring og gennemgang af videoovervågning fik klarlagt forløbet, der kammede helt over. En 27-årig mand blandt bagelspiserne blev sigtet for vold efter at have skubbet og brugt peberspray mod en 23-årig kvinde og en 35-årig mand. Den 23-årige kvinde brugte peberspray den anden vej, og den 35-årige mand, som fulgtes med de to kvinder, holdt sig ikke tilbage og er sigtet for at have truet med en kniv og slået med en stol mod de tre mænd på 27, 26 og 20 år.

De tre, som brugte peberspray og truede med kniv, er også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Den 43-årige kvinde, som fulgtes med den knivtruende mand og kvinden med peberspray, er ikke sigtet for noget. Det er de to mænd på 20 og 26 heller ikke.

Ingen kom alvorligt til skade, og alle blev løsladt efter afhøring, da der ikke var grundlag for at stille dem i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Alle seks involverede er fra Roskilde, og de har ikke været helt ubekendte, da den 23-årige kvinde nævnte en blandt modparten ved navn.