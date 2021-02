Roskilde har Ældrerådet 12 medlemmer, der blev valgt i 2017. I år er det atter valgår, og alle over 60 år med bopæl i Roskilde har stemmeret og er valgbare.

Send til din ven. X Artiklen: Et aktivt år for Ældrerådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et aktivt år for Ældrerådet

Roskilde - 20. februar 2021 kl. 07:43 Kontakt redaktionen

Det har været et arbejdsomt år for Roskilde Ældreråd med mange vigtige opgaver. Rådet har som opgave at rådgive Byrådet om ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og politikerne.

I Roskilde har Ældrerådet 12 medlemmer, der blev valgt i 2017 på dagen for kommunalvalget. Alle over 60 år har stemmeret og er valgbare til Ældrerådet. Stemmeprocenten ved sidste valg var 66 procent, det må siges at være tilfredsstillende og give håb for 2021, som atter er et valgår.

Livlig mødedebat

To gange om året mødes Ældrerådet med Sundheds- og Omsorgsudvalget for at debattere de aktuelle sager. Der er en livlig meningsudveksling på disse møder om alt fra ældre- og værdighedspolitik, demensstrategi og kvalitetsstandarder til tilsynsrapporter, besparelser og plejehjemsbyggeri. Der mangler således aldrig emner at drøfte på disse møder.

Borgmesteren og relevante udvalgsformænd besøger også Ældrerådet hvert år. Budget, busplaner, tilgængelighed, parkeringsmuligheder og ældreegnet byggeri er de vigtigste emner her.

Tæt på beslutningerne

Ældrerådet læser alle dagsordener til de politiske udvalg, og sender høringssvar om de vigtige punkter, så udvalgsmedlemmerne kender Ældrerådets holdninger og argumenter, inden de træffer beslutninger, der angår de ældre.

I starten af hvert møde i Ældrerådet deltager Sundheds- og Omsorgschefen for at svare på spørgsmål og modtage input fra Ældrerådets medlemmer, der har en stor berøringsflade og tilsammen ved en masse om, hvordan de politiske beslutninger virker i praksis. I et Corona-år har dette samarbejde været særligt vigtigt.

Med på plejecentrene

Ældrerådet har en kontaktperson i bruger- og pårørenderådet på plejecentrene. På den måde fås vigtige informationer om hverdagen for de ældre beboere.

I Ældrerådet glæder man sig over udviklingen. På trods af effektiviseringer og arbejdsomlægninger sker der mange positive ting. Det nye plejecenter på Hyrdehøj er taget i brug, og dermed er der blevet plads til en afdeling for yngre personer med hjerneskade på Trekroner plejecenter.

Hele årsberetningen kan læses på www.roskilde.dk/ældreråd