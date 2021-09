Send til din ven. X Artiklen: Et Kristian Hude fotografisk museum i Palæets hovedbygning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et Kristian Hude fotografisk museum i Palæets hovedbygning

Roskilde - 11. september 2021 kl. 07:14 Af Per Steenholdt, cand.mag. Kontakt redaktionen

I forbindelse med at planerne om at bruge det gamle Duebrødre Hospital til formidlingscenter for Roskilde Domkirke er opgivet, er opmærksomheden rettet mod Palæet. Så hvis ideen om at bruge hovedbygning til fotografisk museum, skal være god må man først argumenterer for, at det vil være en dårlig ide at bruge bygningen til formidlingscenter.

Efter min opfattelse skal et formidlingscenter for en bygning på Unescos liste over en del af verdens kulturarv være let tilgængelig for alle. Det skal kunne modtage det samme antal besøgende som der i den kommende tid vil besøge kirken.

Nogen har fremhævet, at det ville være en oplagt ide netop at bruge hovedbygningen i Palæet, da der derfra er direkte adgang til kirken via Absalonsbuen. Det er nu ikke helt korrekt, der er faktisk kun nem adgang til kirkens 1. sal og denne adgang er faktisk ret lille.

Hovedbygningen er fredet og det vil være meget vanskeligt at give nem adgang for de mange besøgende. Det er bl.a. derfor langt mere oplagt at bruge den nærliggende Husarstald til formidlingscenter. Husarstalden er også fredet, men kræver ingen ombygning der ændrer det ydre af bygningen - den kræver stort set kun en indretning. Med de forholdsvis få penge der kan skaffes til et sådant formidlingscenter, vil man få mest for pengene hvis de bruges på indretning af Husarstalden.

Under forudsætning af, at man gør det bedste og bruger Husarstalden til formidlingscenter vil der være ledige lokaler i Palæet hovedbygning, der gennem en del år har været brugt til udstillinger. Det er efter min opfattelse en god ide, stadig at bruge de lokaler til udstilling, men en udstilling der appellerer til en stor del af de besøgende/turister der besøger Roskilde eller formidlingscenteret - det er her fotografen Kristian Hude kommer ind.

Hude er født i Roskilde i 1864 samme år hvor F. E. Hansen åbner sit fotografiske atelier i Algade. Hude er altså ikke en af de første fotografer, han er dog bredt anerkendt som en af de største. Mange lokale kender en del af Hudes mange billeder fra omkring 1900 hvor han skildrer både det stadig bestående men også det forsvundne Roskilde.

Kristian Hude var langt mere end en lokal fotograf. På Nationalmuseet opbevares omkring 6000 af hans fotografier fra hele landet. Det vil da være oplagt foruden de lokale billeder at vise de bedste billeder fra hele landet. Et traditionelt museum der viser eksempler på Hudes kunst, vil givet få en del til at bruge mere tid i Roskilde og vil kunne etableres få meget få midler.

Skal det udvikle sig til et museum der i sig selv er årsagen til at "stå af i Roskilde", kræver det nok både flere økonomiske og formidlingsmæssige ressourcer.