Esport: Jan Magnussen vandt virtuelt racerløb

– Det var et hårdt ræs! Jeg ryster faktisk over hele kroppen, sagde Jan Magnussen til TV-kommentatorerne efter løbet, som blev streamet ud til over 600 millioner husstande via mere end 60 internationale broadcastere. Fans kunne også følge med gratis på The Race-mediets Youtube-kanal, som alene har over en kvart million abonnenter.

Jan Magnussen: Stærkt underholdende!

– Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle blive så bidt af esporten. Men det er stærkt underholdende – især efter, at der også er blevet store præmier af køre om. Stor tak til organisationen bag Legends Trophy for at invitere mig med. Det er en fantastisk mulighed for at køre mod nogle af de gamle kendinge i en tid, hvor det fortsat er umuligt at komme ud på de virkelige racerbaner, lyder det fra Jan Magnussen, som ikke var i tvivl om, hvilken organisation, som skal have glæde af den store pengepræmie.

– Jeg vælger at donere pengene til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet. Det er en funktion, som jeg kender via min ambassadørrolle for velgørenhedseventen Race For Riget, som afvikles årligt i forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix. De gør et rigtig godt stykke arbejde for børn og unge, som er i behandling, og det vil jeg gerne hylde, lyder det fra Jan Magnussen.

Jan Magnussen stiller op til endnu en afdeling af Legends Trophy allerede den kommende weekend, lørdag den 25. april.