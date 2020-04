RiddleHouse er ved at indrette et escape room i kælderen under Netto på Møllehusvej i Roskilde, men har udskudt åbningen i to uger. Temaet er, at man skal slippe væk fra en gal læge.

Escape room udskyder åbning

Roskilde - 12. april 2020 kl. 17:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommende escape room i Roskilde har udskudt sin åbning i to uger, og årsagen er - ikke overraskende - coronavirus. I dette tilfælde skyldes forsinkelsen dog, at et parti specialbyggede rekvisitter sad fast i tolden i Moskva i tre uger, så det er kun indirekte, at coronavirussen kan få skylden.

Modsat biografer og caféer må escape rooms fortsat godt holde åbent for myndighederne, og derfor regner RiddleHouse Escaperoom stadig med snart at åbne i kælderen under Netto på Møllehusvej 1. Forklaringen er, ifølge RiddleHouse, at det maksimalt er seks personer ad gangen, som kan spille escape room, og det er typisk familier, par og små vennegrupper, der gør det.

- Der er altid 30 minutter mellem gæsternes ankomst til de to rum, så man støder aldrig på fremmede. Samtidig tager vi naturligvis alle Sundhedsstyrelsen forholdsregler med høj hygiejne, håndvask og afspritning af rekvisitter mellem alle spil. Det eneste, som vi ikke kan i denne tid, er at arrangere større gruppespil, da der stadig er forsamlingsforbud på op til 10 personer - men derfor kan to grupper med fem i hvert rum sagtens komme og spille mod hinanden og have det sjovt, siger Mark Vinther fra RiddleHouse.

Trods corona-situationen har forhåndsinteressen været stor.

- Vi har fået mange bookinger, men har måttet skyde åbningen nogle uger - men heldigvis har kunderne taget det pænt, og alle er jo på den ene eller anden måde berørt af corona-situationen, siger Palle Katring-Rasmussen fra RiddleHouse.

- Vi har netop lavet en konkurrence om at komme ned og blive de første testspillere - jeg tror, vi har fået over 400 henvendelser. Det er ret overvældende, siger Mark Vinther.