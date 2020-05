Palle Katring-Rasmussen (tv) og Mark Vinther er duoen bag Riddlehouse, der sidste år åbnede escape room i Køge og nu er klar til at gøre det samme i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Escape room-folk åbner for at spærre folk inde

Roskilde - 16. maj 2020 kl. 17:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I er låst inde i et rum, og I har en time til at løse en række gåder sammen, så I kan slippe ud. Det er konceptet bag forlystelsen escape room, der de seneste år har gået sin sejrsgang verden over og nu er kommet til Roskilde. Efter i en årrække at have været hjemsted for en spillehal er kælderen under Netto på hjørnet af Holbækvej og Møllehusvej blevet forvandlet af Riddlehouse Escape Room, der drives af vennerne Mark Vinther og Palle Katring-Rasmussen.

De åbnede deres første escape room i Køge for lidt over et år siden og er nu klar til at indtage Roskilde, selv om det ikke har været uden udfordringer på grund af coronasituationen. For eksempel måtte de undervejs vente på nogle rekvisitter, der blev forsinket i en lufthavn i Rusland. To af de tre rum er klar, mens det tredje er ved at blive gjort færdig, så i princippet kunne de have åbnet allerede i april, men valgte ikke at gøre det.

- Vi prøvede at holde åbent i Køge, men det gav ikke mening, for folk går ikke i byen, når de ikke kan komme på café eller restaurant for at spise, siger Palle Katring-Rasmussen.

Så efter at have vaklet mellem et par datoer har de besluttet, at første åbningsdag bliver mandag den 18. maj, hvor spisestederne også får lov at åbne igen.

