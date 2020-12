Nymølle Stenindustriers direktør Ole Nørklit oplever, at Roskilde Kommune har droppet al dialog for i stedet at køre sololøb .Foto: Kenn Thomsen

Erstatningskrav kan blive på ni cifre

Af Steen Østbjerg

Det kan ende med et erstatningskrav mod Roskilde Kommune på et trecifret millionbeløb, hvis kommunen får Region Sjælland til at forhindre, at der bliver gravet grus under grundvandspejlet i Darup Grusgrav.

- Vi har i 1998 lavet en aftale med Roskilde Kommune om, hvordan man skal indvinde grus ved Darup. Det er en aftale, som vi fornyede i 2012, og som blandt andet fastlægger rækkefølge og erstatning, hvis der ikke kan graves grund under grundvandspejlet. Nu forsøger kommunen at få Region Sjælland til at sige, at der ikke må graves under grundvandspejlet, og vupti! sparer kommunen en hel masse penge, siger Nymølle Stenindustriers direktør Ole Nørklit, som betragter kommunens manøvre som et forsøg på erstatningsfri ekspropriation.