Erotisk butik flytter: Skal sælge sex i sommerlandet

Det er snart slut med at købe dildoer, lingeri og andet erotisk udstyr i Roskilde, når Det Erotiske Spejl efter fem et halvt år flytter fra Ringstedgade.

Det hænger ikke sammen med, at der ikke længere er salg i sex. Butikken flytter til Marienlyst på Falster, hvor indehaver Diana Simonsen får opfyldt sin drøm om at drive restaurant, og derfor samler hun sine forretninger i byen.

At der ikke er flere erotiske butikker skyldes nethandel. Selvom Det Erotiske Spejl også har en netbutik, foretrækker deres kunder dog at komme ned i den fysiske butik og se nærmere på varerne.

- Nogen er fuldstændig ligeglade og har ikke noget imod at gå ud ad døren med en sexgynge, hvor andre har deres egen pose fra Netto med. Nogen skal virkelig overskride en grænse for at gå ind ad døren, men vi har fået mange faste kunder på, at vi ikke tromler dem ned, og de får lov at tage det i deres eget tempo, siger hun.