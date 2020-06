Dansk Byggeri har målt erhvervsklimaet i kommunerne siden 2012, og den røde kurve viser Roskildes placering. Den blå kurve er kommunens placering i Dansk Industris måling af erhvervsklimaet - en måling, som er foretaget siden 2010.

Erhvervsvenlighed når et nyt lavpunkt

Roskilde - 23. juni 2020 kl. 15:41 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsvenligheden i Roskilde lader stadig en del tilbage at ønske - for nu at sige det mildt.

Læs også: Roskilde igen i den tunge ende af erhvervsbarometer

I Dansk Byggeris årlige undersøgelse af de danske kommuners erhvervsvenlighed har Roskilde således aldrig klaret sig ringere end i den måling, der blev offentliggjort i aftes.

Her dykker Roskilde til en plads som nummer 78 blandt de 95 kommuner, som undersøgelsen omfatter.

Undersøgelsen er lavet som en rundspørge blandt Dansk Byggeris medlemmer, og den bygger på kriterier som byggesagsbehandlingstid, udbud, priser på erhvervsaffald, skatter og afgifter, kommunal udlicitering af tekniske opgaver og kommunernes evne til fx at samarbejde med uddannelsesinstitutioner og få nyledige i arbejde.

Værre end nogensinde Roskilde Kommune er vant til at få dårlige skudsmål. Undersøgelsen er blevet lavet hvert år siden 2012, og kun i perioden 2013-15 kunne Roskilde prale af at være i den bedste halvdel.

Men så dårligt som nummer 78 er Roskilde aldrig tidligere været vurderet i Dansk Byggeris undersøgelse, som tilmed er den »gode« undersøgelse for Roskildes vedkommende.

Dansk Industri måler erhvervsklimaet, og i dén disciplin har Roskilde altid klaret sig (endnu) dårligere end i Dansk Byggeris måling.

I Region Sjælland er det kun Næstved, Vordingborg og Faxe, som i målingen klarer sig dårligere end Roskilde. Og ser man alene på Roskildes syv nabokommuner, er fem af dem blandt de 21 bedst placerede i hele landet.

Som sædvanlig er det generelt de midtjyske kommuner, der klarer sig bedst i undersøgelsen. De kommuner, der ligger i bunden, er ifølge Dansk Byggeri »kendetegnet ved, at det halter hele vejen rundt. Det kan være en meget lang og dyr sagsbehandling, svært tilgængelige eller meget få udbud af kommunale opgaver, høje afgifter, eller at det er dyrt og besværligt at komme af med erhvervsaffaldet.«

Formand: Rystende Lars Lindskov (K), som er formand for udvalget for vækst, erhverv og globalisering, er da også den første til at skrive under på, at Roskildes placering i undersøgelsen lader meget tilbage at ønske.

- Det er da rystende. Det kan vi da gøre bedre! siger han.

Han finder dog lyspunkter i undersøgelsen. Et af dem er erhvervsaffald, hvor genbrugspladserne var åbne for erhvervsdrivende, selv under den almindelige lukning i coronakrisens begyndelse. Et andet er byggesagsgebyrerne, hvor Roskilde kommer ind på en 22.-plads, hvilket for Lars Lindskov er overraskende lavt, eftersom Roskilde Kommune slet ikke har gebyrer på sagsbehandling af erhvervsbyggeri.

- Der, hvor vi kommer dårligt ud, er for eksempel byggesagsbehandlingstiderne, og dér er Dansk Byggeris kritik helt konkret og fair. Vi har tilført flere ressourcer til behandling af private byggesager, hvor sagsbehandlingstiden alligevel nærmer sig 100 dage, og selv om det går fint med sagsbehandling af erhvervsbyggeri, er det alligevel noget, der rammer medlemmerne af Dansk Byggeri, og det kan vi gøre bedre. Det vil jeg tale med Daniel Prehn om (socialdemokratisk formand for plan- og teknikudvalget, red.), siger Lars Lindskov.

Konstruktiv kritik Generelt roser han Dansk Byggeri for at være konstruktive i deres kritik af, hvad kommunen kan gøre bedre.

- Fordi kritikken er så konkret, er det noget, vi kan forholde os til og gøre noget ved, men noget af kritikken skyldes også ting, som er politisk besluttet, fx kædeansvar. Så det kræver en anderledes politisk holdning, hvis vi for alvor skal ligge bedre i denne slags undersøgelser, siger Lars Lindskov.

