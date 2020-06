Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsskandale: Dokumentfalsk og bedrageri for 562 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsskandale: Dokumentfalsk og bedrageri for 562 millioner

Roskilde - 15. juni 2020 kl. 09:15 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle har hørt om Britta Nielsen og om Stein Bagger. Færre nikker genkendende til navnet Lars Nørholt.

Det undrer Nicolaj Vorre sig over, og med rette - og han har gjort noget ved det ved at skrive en bog om den erhvervsskandale, som har kostet investorerne tab på mere end trekvart milliard kroner.

Nok foretog Lars Nørholt ingen indkøb af dyre væddeløbsheste, og de penge, der i dag er forsvundet, var heller ikke tiltænkt samfundets svageste, sådan som det var tilfældet i Britta Nielsen-sagen. Men Hesalight-sagen er rigeligt spektakulær til at have fyldt meget mere i de elektroniske medier, end tilfældet var. Kun på erhvervssiderne og i nærværende lokale dagblad har man kunnet følge med i sagen, der ellers rummer mange af de ingredienser, et godt drama er bygget af. Og straffen alene - syv år, lige som Stein Bagger - vidner også om, at sagen er noget særligt.

Nicolaj Vorre, der i dag arbejder på Ekstra Bladet, var journalist på dagbladet Børsen, mens skandalen blev blotlagt, og det blev klart, at Lars Nørholt ikke var nogen vidunderdreng, men derimod havde løjet og prydet sig med lånte fjer hele vejen igennem.

Sagens kerne er en kontrakt på over 400 millioner kroner, som Hesalight indgik med Starbucks Europe. Der var imidlertid ikke realiteter bag, men det opdagede inden af de store pensionskasser og kapitalfonde, der skød penge i foretagende. De troede blindt på succeshistorien, og når rigets daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt kunne fremhæve Roskilde-firmaet som en af dansk erhvervslivs lysende stjerner, var der vel heller ikke noget at betænke sig på.

Bogen beskriver, hvordan Lars Nørholt byggede forestillingen om succesvirksomheden op, hvordan han trak svimlende beløb ud til sig selv, og hvordan han langt hen ad vejen havde held til at besnakke de fleste, der fik på fornemmelsen, at noget var galt - lige indtil korthuset faldt sammen. Dramaet foldes ud ved hjælp af materiale, der stammer fra aktindsigt i politiets materiale, fx mails, som afslører Nørholts kynisme. En sand gyser, som man som læser kommer helt ind i maskinrummet i.

I april i år stadfæstede Østre Landsret dommen over Lars Nørholt på syv års fængsel for dokumentfalsk og bedrageri for 562 millioner kroner, mandatsvig på 55 millioner kroner, momssvig på 15 millioner kroner og skyldnersvig på 1,8 millioner kroner. Samtidig konfiskerede retten værdier hos Lars og Sanne Nørholt for 47 millioner kroner.

I maj - efter bogens deadline - er også Hesalights salgschef, Luciano Jens Hansen Grosso, blevet dømt i Retten i Roskilde. Her blev han fundet skyldig i skyldnersvig og idømt to års fængsel og en bøde på 5,1 millioner kroner. Han ankede dommen, lige som Lars Nørholt har søgt Procesbevillingsnævnet om at få sin sag prøvet ved Højesteret.

Nicolaj Vorre: »Bag lyset - Hesalight og Lars Nørholt«. 293 sider. Pris: 249,95 kroner. Udkommer 15. juni på People's Press.

