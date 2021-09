Se billedserie Roskilde Erhvervspris 2020 gik til Nerve Smart Systems, hvis administrerende direktør Jesper Boie Rasmussen (tv) fik overrakt prisen af borgmester Tomas Breddam. De er flankeret af erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen (yderst tv) fra Danske Bank, som er erhvervsprisens administrator, og Hanne Rossen, administrerende direktør i PC Schematic, der var den anden finalist. Prisen består af en krukke af glaskunstneren Skak Snitker. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Erhvervsprisen endelig uddelt: Vinder er helt elektrisk

Roskilde - 09. september 2021 kl. 10:14 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Da Roskilde Erhvervspris 2019 blev uddelt i januar 2020 i forbindelse med Erhvervsforum og Roskilde Kommunes nytårskur, havde ingen forestillet sig, at der skulle gå 20 måneder, før det blev muligt at mødes igen.

Dette års nytårskur blev aflyst og blev i stedet slået sammen med det årlige sommertræf, som onsdag blev gennemført på rådhuset. Her blev det endelig tid til at få uddelt Roskilde Erhvervspris 2020, hvis to finalister, Nerve Smart Systems og PC Schematic, har vidst siden november sidste år, at de var blevet udvalgt blandt de syv nominerede.

Det var deltagerne på sommertræffet, som afgjorde, hvem der skulle vinde, og flertallet endte med at stemme på Nerve Smart Systems, der har patent på et system, der sætter nye standarder for oplagring af energi. I løbet af det seneste år er det lykkedes virksomheden at få færdiggjort et batteri, så det endelig har produkt, det kan sælge, efter flere år med udvikling.

- Den næste udfordring bliver at finde kunder, og der har vi brug for mere finansiering og flere medarbejdere. Vi har haft en nestor, der har hjulpet os, men vi har brug for mere, hvis vi skal tage det næste skridt, så vi kan bruge erhvervsprisen, når vi skal søge potentielle investorer, siger Jesper Boie Rasmussen, administrerende direktør i Nerve Smart Systems.

Der er åbnet for nomineringer til Roskilde Erhvervspris 2022 på hjemmesiden www.roskildeerhvervspris.dk

Prisen vil blive uddelt til nytårskuren i januar 2023. Det betyder, at Roskilde Erhvervspris 2021 bliver sprunget over.

