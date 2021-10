Se billedserie Nerve Smart Systems havde besøg af transportminister Benny Engelbrecht (S), som fik demonstreret verdens første batteribaserede hurtiglader kaldet TOPChargE af virksomhedens administrerende direktør Jesper Boie Rasmussen (th). De nuværende opladere til elbiler belaster elnettet, og det kan batteriløsningen eliminere.Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervspris-vinder viste banebrydende batteri frem for minister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Erhvervspris-vinder viste banebrydende batteri frem for minister

Roskilde - 01. oktober 2021 kl. 15:51 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Roskilde: Nerve Smart Systems er for alvor kommet i vælten.

For lidt over tre uger siden blev virksomheden på Langebjergvænget kåret som forsinket vinder af Roskilde Erhvervspris 2020, og torsdag havde den så besøg af transportminister Benny Engelbrecht (S).

Han var taget til Roskilde for at høre om TOPChargE, der er verdens første batteribaserede hurtiglader. En af fordelene ved den ny teknologi er, at den kan bruges i forbindelse med opladning af elbiler.

Kan løse stort problem

Et af problemerne med den nuværende teknologi til opladning af elbiler er, at den belaster elnettet, fordi der enten er brug for en stor elnetforbindelse, eller fordi der skal en masse effektkonvertering til at lagre strøm i et batteri.

Nerve Smart Systems har patent på en løsning, hvor laderen er i stand til at justere effekten direkte på celleniveau inde i batteriet. Det betyder, at batteriet kan levere præcis den mængde strøm, der skal til for at lade elbilen op så effektivt som muligt.

- I områder hvor sporadisk hurtigladning af elbiler ønskes, kan vi fuldstændig eliminere nødvendigheden af, at man opgraderer elnets forbindelsen. Det kan vi, fordi vi med TOPChargE systemet muliggør opladning fra et batteri til et andet. TOPChargE systemet kan stå og lade op, når der enten er meget grøn strøm i elnettet, eller når strømmen er billig og efterfølgende stille den til rådighed, når der er behov for hurtigladning, siger Jesper Boie Rasmussen, opfinder af batteriteknologien Nerve Switch og administrerende direktør i Nerve Smart Systems.

En af udfordringerne ved ambitionen om at udskifte benzinbiler med elbiler er netop, at elnettet i dag ikke er gearet til det.

Skal testes på Bornholm

I forlængelse af torsdagens showcase på batteriteknologien i Roskilde er en kopi af batteriet afsendt i en 10 fods container til Bornholm, hvorfra man indtil videre gratis kan få opladt sin elbil.

Her bliver systemet testet og yderligere demonstreret som et mobilt ladeanlæg. I løbet af de to år batteriet skal være på Bornholm, vil det stå et halvt år ad gangen på henholdsvis Campus Bornholms parkeringsplads og ved Green Solution House.

At der er sendt en kopi til Bornholm betyder imidlertid ikke, at elbilsejere fra Sjælland skal snydes for at afprøve systemet. Hvis man gerne vil prøve systemet af, er man velkommen hos Nerve Smart Systems, hvor medarbejderne vil tage imod.

- Med teknologien udviklet i TOPChargE projektet, kan grøn energi lagres i store batterier, som dernæst kan lade elbiler op med minimalt effekttab. Samtidig reducerer man belastningen på elnettet, siger Lasse von Elling, forretningsanalytiker Nerve Smart Systems.

Bag TOPChargE står et konsortium bestående af Nerve Smart Systems, tankstationkæden OK, DTU Elektro, Powerlab og Fremsyn ApS. Projektet er støttet af Innovationsfonden og EUDP (Energiteknologisk udvikling og demonstration).

relaterede artikler

Lokale batterier skal producere drikkevand i Afrika 10. marts 2021 kl. 20:58

Nerve Smart lader op til det store gennembrud 30. maj 2020 kl. 14:43