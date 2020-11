Erhvervspris har ført til flere besøg hos vindervirksomhed

- Det har givet en lokal interesse for virksomheden, som vi slet ikke havde regnet med. Vi har haft masser af lokale på besøg, og det oplevede vi ikke før, så det skyldes helt klart prisen, for vi har ikke ændret på vores markedsføring, siger han.

- Jeg er utrolig glad for, at folk i Roskilde har opdaget os, så Roskilde Erhvervspris har den virkning, som den gerne skal have, siger Ole Witthøft.

Vinderen af Roskilde Erhvervspris 2020 får en vase af glaskunstneren Skak Snitker, der har galleri og værksted i Roskilde Gasværk ved havnen. Det er Roskilde Kunstforening, som hjælper med at finde kunstnere, og til 2021-prisen har der ikke været brug for at gå langt, for keramikeren Lea Nordstrøm, som står bag værket, holder også til i Gasværket.