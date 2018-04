Se billedserie Aaløse Marketing booker møde for kunder som Post Nord, så deres sælgere kan bruge tiden ude i marken i stedet for at sidde ved telefonen. Thomas Aaløse (stående th) stiftede virksomheden i 1996 og glæder sig over nomineringen til Roskilde Erhvervspris. Til venstre ses erhvervsdirektør Jesper Christensen fra Danske Bank, som står for erhvervsprisen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervspris: Sælgere er ikke altid de bedste til at sælge sig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervspris: Sælgere er ikke altid de bedste til at sælge sig selv

Roskilde - 19. april 2018 kl. 17:04 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han ved det godt selv. Telemarketing er ikke verdens mest sexede branche.

Læs også: Skoletilbud kan vinde erhvervspris

- Jeg får ikke pluspoint, når jeg sidder ved bordet til konfirmationen og fortæller, at jeg arbejder med telemarketing, siger Thomas Aaløse, hvis virksomhed Aaløse Marketing er blevet nomineret til Roskilde Erhvervspris.

I det mindste kan han berolige sine borddamer og bordherrer med, at hans medarbejdere ikke ringer til private, men kun til andre virksomheder. Aaløse Marketing beskæftiger sig nemlig med at booke møder for sine kunders sælgere. Men kan sælgerne da ikke bare gøre det selv? kunne man spørge, og det er da også den typiske reaktion, som Thomas Aaløse får fra salgscheferne.

- Det er smartere, at sælgerne er ude i marken i stedet for at sidde hjemme på kontoret og prøve at booke møder. Bare fordi man er en god sælger, er man ikke nødvendigvis god til at sælge sig selv i telefonen. Det kræver vidt forskellige kompetencer. Hvis man siger, at vores kunders sælgere er angriberne på et fodboldhold, så er vi midtbanespillerne, der serverer bolden for dem, siger han.

Thomas Aaløse har haft egen virksomhed siden 1996, bortset fra årene 2003-2006, hvor Aaløse Marketing blev købt af Aller-koncernen, og han blev ansvarlig for telemarketingafdelingen. I 2006 blev han atter selvstændig, og i dag er han chef for syv ansatte, og det er den størrelse virksomhed, han har det bedst med.

- Da jeg var i Aller, havde jeg 50 ansatte under mig, og jeg kunne ikke huske navnene på halvdelen. Jeg har lært, at jeg er den type leder, som er nødt til at være tæt på alle. Hvis vi skal være fem mere, så skal det også være de fem rigtige medarbejdere, siger han.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde torsdag 19. april. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy

relaterede artikler

Ny erhvervspris skal vises frem 12. januar 2018 kl. 11:52

Barnebarn hylder sin seje bokser-morfar 25. november 2016 kl. 11:50