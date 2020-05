Erhvervsmand og politiker får yderligere en platform

- Det fortæller en historie om, at vores hårde arbejde over de sidste par år har båret frugt, og at vi har formået at skabe et navn for Platform.as. Vi har kun skrabet overfladen i forhold til vores markedspotentiale, og vi forventer, at væksten vil fortsætte de kommende år, siger han.