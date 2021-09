Erhvervsklimaet skal undersøges igen

I denne uge starter Erhvervsforum for anden gang en undersøgelse, der skal afdække og undersøge erhvervsklimaet i Roskilde Kommune. Undersøgelsen løber i 14 dage frem og skal være med til at sætte fokus på områder som sagsbehandling, rammevilkår, lokale indkøb og dialogen med forvaltningen og politikerne.

Erhvervsforum udfører undersøgelsen i samarbejde med Thulstrup Research, hvor mere end 4000 virksomheder pr. e-mail eller SMS vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema.

Dansk Industri og SMV Danmark laver lignende undersøgelser, men de afdækker kun en lille del af erhvervslivet i Roskilde. Erhvervsforums ønske er, at undersøgelsen dækker flere virksomheder og et bredere område, og derfor bliver undersøgelsen sendt ud til store og små virksomheder indenfor alle brancher, så undersøgelsen bliver repræsentativ for erhvervslivet i hele Roskilde Kommune.

- Undersøgelsen skal afdække, hvad det er, der fungerer, og hvor der er plads til forbedring, og hermed vise, hvor vi kan styrke rammerne for de erhvervsdrivende i kommunen. Erhvervsforum ønsker at bidrage til optimeringen af erhvervsvenligheden samt skabe rammer for vækst, sådan at virksomhederne i fremtiden får brug for endnu flere højtkvalificerede medarbejdere, som på sigt bosætter sig i Roskilde, siger Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum i Roskilde.