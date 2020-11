Advokat Rune Tarnø er formand for Erhvervsforum.

Erhvervsforum vil hjælpe iværksætterne

Erhvervsforum starter nu i december et initiativ med professionel hjælp til iværksættere, som starter egen virksomhed. I samarbejde med en række lokale rådgivere tilbyder organisationen sparring om, hvordan man kan starte og drive sit firma.

- Det nye samarbejde går helt enkelt ud på, at Erhvervsforum inviterer virksomheds-ejere og iværksættere til møder i små grupper. Her får de en indledende rådgivening, forklarer Karina Hoffmann, der er erhvervs- og iværksætterkonsulent hos Erhvervsforum Roskilde og tovholder på projektet.

Formålet er at styrke de mindre erhvervsdrivende og iværksættere i Roskilde kommune.

Ingen virksomhedsejer eller leder er lige godt inde i alle områder, og derfor kan det være meget vigtigt for firmaets overlevelse at trække på kompetent rådgivning udefra.

- Vi har i Erhvervsforum en klar målsætning om, at Roskilde kommune skal være en af landets bedste for iværksættere. Dvs. at flest mulige lokale virksomheder får adgang til professionel sparring. Det kan styrke dem i alle faser, lige fra den spæde opstart til vækst og udvikling.

- Vi har alle dage haft et rigtig godt samarbejde med private rådgivere i Roskilde, men nu sætter vi ekstra ind for, at deres viden og kunnen kan hjælpe så mange lokale iværksættere som muligt, siger advokat Rune Tarnø, der er formand for Erhvervsforum.

Netværk for iværksættere Desuden starter Erhvervsforum i 2021 med netværksmøder for iværksættere. Det er et tilbud til alle byens erhvervsdrivende, som er interesseret i at mødes med ligesindede, udvikle netværk og sparre omkring både faglighed, ambitioner og vejen til at nå sine mål.

Interesserede kan kontakte Erhvervsforums engagerede erhvervs- og iværksætterkonsulent Karina Hoffmann.

Men der er også fortsat er mulighed for at få individuel rådgivning.

Erhvervsforum er en forening, der samler op mod 500 virksomheder i alle størrelser indenfor Roskilde Kommune. Organisationen har en samarbejdsaftale frem til sommeren 2021 om at lave erhvervsfremme på kommunens vegne. Inden da skal denne opgave på ny sendes i udbud.