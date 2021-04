Erhvervsforum om trafikplan: Skinner er slet ikke nok

- Men selv om S-toget er et skridt i den rigtige retning, er det ikke nok. Vi skal også have styrket de regionale togforbindelser, og så skal vi have gjort noget ved vejnettet.

- Når det gælder landevejen fra Køge, så skal der gøres noget ved den nu og helt sikkert inden Femernbælt-forbindelsen er færdig. Derfor ønsker vi også en hurtig færdiggørelse af Frederikssunds-motorvejen, så Roskilde undgår at blive en trafikkorridor for nord-sydgående lastbilstrafik.

- Tilsyneladende prioriterer regeringen en udvidelse af motorvejen til Kalundborg før Frederikssund. Her skal vi ikke undlade at påpege, at der dagligt kører langt flere biler på hovedvejen mellem Ringsted og Roskilde, end der vil gøre på den nye Kalundborg-motorvej. Roskilde er samtidig regionens største by både målt på antal arbejdspladser, uddannelsespladser og daglige pendlere.