Erhvervsforum og FCR i samarbejde

Lasse Hansen, sponsorchef i FC Roskilde, finder det oplagt, at de to erhvervsnetværk går i samarbejde.

- Selvfølgelig er der en del gengangere i vores to netværk, men der er også mange, som kun er med det ene sted. Erhvervsforum handler jo meget om at hjælpe medlemmerne med vækst og udvikling. I vores netværk samles medlemmerne om fodbolden, men jeg tror, at de fleste også gerne bruge det til at lave forretning, siger Lasse Hansen, der er sponsorchef i FCR.